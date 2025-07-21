民進黨號召726返鄉投票救台灣 花蓮青年：傅崐萁的「民主告別式」

民進黨青年部21日舉行「726罷免投同意－24區青年返鄉投票記者會」，呼籲青年返鄉投票。（記者方賓照攝）

2025/07/21 12:45

〔記者陳昀／台北報導〕726罷免投票倒數，民進黨發言人韓瑩、青年部副主任吳奕柔今和24名來自全台各罷區的青年，共同召開記者會號召青年返鄉投票，他們也不想一再提「亡國感」，但因國民黨連這麼簡單的事都做不到，才有全台130萬份連署，請青年一起為故鄉、為更好的未來，投下「同意罷免」票；花蓮北漂青年王家緯也說，726就是和傅崐萁說再見的「民主告別式」。

吳奕柔表示，24名青年代表24個罷區站出來，代表著青年想翻轉國會、呼籲罷免投同意的強烈意志，年輕人也不想一提再提台灣的「亡國感」，但就因國民黨連不要「舔共賣台」，如此簡單卻重要的事都做不到，才會有全台130萬份罷免連署，青年佔台灣人口30％，30％足以翻轉一場選戰，呼籲青年選民一起在這週六回家投同意。

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花蓮北漂青年王家緯哽咽發言說，常被朋友笑說「去花蓮要不要帶護照」，這也反映花蓮長期被「傅崐萁家族」掌控的困境，國民黨立委傅崐萁把持花蓮23年，花蓮發展卻停滯不前，如今還敢跟花蓮人說「再多給他一些時間」，花蓮人還有多少個23年可以浪費？7月26日就是和傅崐萁說再見的「民主告別式」，請大家一起買張車票，回家罷免投同意，扭轉花蓮的命運。

桃園區青年志工徐佑昕指出，桃園市是全國唯一六區全罷的縣市，正是因為這6席立委表現實在荒腔走板，涂權吉背叛客家鄉親、刪除客委會的預算；呂玉玲出身眷村卻大刪國防預算；邱若華拿不出政績，連選區裝ATM都能湊成政績；牛煦庭目中無人直接用「垃圾」辱罵公民，最後魯明哲、萬美玲連署修正離島建設條例、中配六改四，加速中國滲透台灣，拜託桃園人下架這些立委，讓桃園不再蒙羞。

來自文山區的大學生黃佩琪表示，文山區擁有許多跨文化、跨族群、跨世代的居民共融生活，賴士葆卻刪凍許多重要的教文預算，包含文創產業發展、國家人權博物館、公共電視台等經費，直接漠視兒少教育和文化發展需求，邀請大家淘汰萬年立委，替文山區注入新活力。

來自台中北北屯、19歲的沈昱丞提到，他還沒有投票權，但他實在無法再忍受，一個對地方冷漠、對國家不負責的立委黃健豪，繼續代表北北屯，黃健豪過去還支持台灣可以跟中國「先簽」和平協議，「再讓」立院審查，讓台灣放棄自己的主權，所以他想拜託大家，一起為他愛的家鄉投下同意罷免票。

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