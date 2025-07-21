林國成三字經罵賴清德 顏若芳舉多例批藍白立委野蠻

民進黨議員顏若芳舉出藍白立委多例不雅發言，感嘆民主越來越深化，藍白立委似乎活得越來越野蠻。（取自顏若芳臉書）

2025/07/21 12:52

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨20日號召「小草」在民進黨中央黨部外舉行反罷免集會，民眾黨立委林國成宣講時爆粗口以三字經罵總統賴清德，民進黨議員顏若芳今（21）日表示，同樣在台上的民眾黨立委張啓楷還在旁邊笑嘻嘻，當到立委，素養卻低落至此、恬不知恥到不可思議；並舉出多例感嘆民主越來越深化，藍白立委似乎活得越來越野蠻。

顏若芳今天在臉書貼文指出，賴清德是「礦工之子」，剛出生不到一歲，父親就因礦災離世，只剩母親獨力扶養6子，他的母親不僅偉大，更對總統影響深遠，如今卻被民眾黨立委用髒話羞辱，令人不捨、更憤怒。

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顏若芳說，面對大罷免，藍白兩黨不僅不約束、呼籲支持者保持民主素養，反而帶頭示範如何發瘋、如何反民主，感嘆民主越來越深化，藍白立委似乎卻活得越來越野蠻。

她舉例，國民黨徐巧芯比中指、王鴻薇罵「賤人」、傅崐萁罵「畜生」、廖先翔口出「Ｘ的」、丁學忠開直播罵「靠Ｘ靠Ｘ」、民眾黨吳怡萱在直播罵「Ｘ他媽」，以及林國成罵總統「Ｘ你娘」；這些政治人物道歉過、悔改過嗎？沒有。反而對自己煽動民粹、鼓動支持者的行徑沾沾自喜。

顏若芳認為，從這件事可以看到，大罷免風起雲湧下，各地傳出許多反罷支持者用暴力、用穢語對待異己，甚至民進黨中央遭蛋洗，始作俑者之一就是藍白兩黨不僅不約束支持者，更帶頭示範打架、罵髒話的反民主行徑，引起的模仿效應。

顏若芳最後說，水能載舟、亦能覆舟，選票亦然，人民可以把政治人物推上台，也可以拉下台，呼籲民眾珍惜選票，在726投下同意罷免票，教訓藍白惡委，也為下一代做出最好的教育示範。

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