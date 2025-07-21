林國成飆罵賴清德三字經 吳思瑤：歧視女性「教歹囡仔大細」

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/07/21 12:54

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨立委林國成昨在民眾黨的反罷免集會上，多次以「X你娘」等髒話辱罵總統賴清德。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，這是對國家元首嚴重的侮辱，更是對於全天下女性最大的歧視。「民眾黨全黨『館長化』了嗎？全黨變成紅衛兵了嗎？」用歧視女性的言論攻擊國家元首，根本是「教歹囡仔大細」（台語，教壞大人小孩之意）。

民眾黨昨在鄰近民進黨中央黨部大樓的北平東路辦集會，卻有「小草」跑進大樓內，朝民進黨中央大門及招牌丟擲雞蛋。此外，林國成在台上致詞期間，至少5度疑似罵出三字經。對此，林國成昨晚在臉書致歉，指在公開場合下情緒失控，為社會帶來不好的示範的確不妥，有錯就要認。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤今受訪指出，在台灣，人人都有言論自由，但鼓吹暴力或不當言行，這絕非民主法治國家所樂見，「民眾黨全黨『館長化』了嗎？民眾黨全黨變成紅衛兵了嗎？」且民眾黨主席黃國昌居然公然在造勢現場煽動所有支持者，「賴清德你不要以為身邊有隨扈保護你……」對於總統的安全，可以進行過當的暴力行為？

「黨主席如此，黨籍立委更是激情演出。」吳思瑤說，林國成昨天在大街罵人，卻在暗巷道歉，這是對國家元首嚴重的侮辱，更是對全天下女性最大的歧視。母親是每一個人一生當中最無可取代的依賴，最溫柔、堅韌的存在，林卻這樣對待全天下的母親、侮辱賴總統，至今民眾黨中央沒有人出面公開、誠懇的致歉。

對於媒體詢問，藍營人士稱哪個總統沒被罵過、哪個政黨沒有被丟過雞蛋，希望民進黨對此事件的回應可以有度量一點。

吳思瑤表示，「如果有人不明就裡去你家門口丟雞蛋、對著你家的長輩飆罵三字經，請問你作何感想？」而且這件事情不是包不包容、雅量與否問題，更不是賴總統不能被飆罵，況且賴總統這一年多來被民眾黨的飆罵沒有一天少過，而是用這種歧視女性的言論來攻擊國家元首，民眾黨根本是「教歹囡仔大細」（台語）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法