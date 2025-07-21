批徐重仁「資本主義活化石」 邱鎮軍：為民進黨護航假裝苦民所苦

國民黨立委邱鎮軍（左3）。（記者林欣漢攝）

2025/07/21 12:44

〔記者林欣漢／台北報導〕前全聯實業總裁徐重仁20日深夜發文表態支持大罷免，呼籲大家一起站出來「守住台灣民主的最後防線」。國民黨立委邱鎮軍今日表示，徐重仁這篇文章，根本就是一篇為民進黨護航的宣傳稿。這種不以民為本、卻假裝「苦民所苦」的說教，聽過就好，不必照做。

邱鎮軍指出，徐重仁「用選票守護民主」這番激昂言論一出，令人不禁回想起他當年談低薪青年的經典名句「沒有那麼多錢就少花一點」、「忍耐不計較、好好工作，有一天老闆會看到」。這位習慣叫年輕人少花錢、忍耐低薪的「慣老闆」，如今竟搖身一變，自封為「民主的守門人」？過去他對「不計較薪水」充滿信仰，如今卻對「不計較民意」憂心忡忡，這樣的轉身，真是令人動容。

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邱鎮軍表示，徐重仁正是過去台灣低薪文化的推手之一，當社會討論青年困境，他要大家「忍耐」；今天當民意反撲，他卻跳出來「心疼體制」，一位資本家站出來為執政黨落淚，說穿了，不是什麼民主情懷，而是對特權動搖的焦慮。他想守護的，從來不是民主制度，而是那一套他早已習慣、也深得其利的特權邏輯；拿「民主防線」當藉口，實則是維護利益同盟的護城河。

邱鎮軍說，當年他叫年輕人「忍薪」，今天他叫人民「忍監督」，只差沒說出口「忍著點，錢我們是不會發的。」這種不以民為本、卻假裝「苦民所苦」的說教，聽過就好，不必照做。

邱鎮軍批評，徐重仁這篇文章，根本就是一篇為民進黨護航的宣傳稿。賴清德政府找來一位資本主義活化石，扮演什麼「民主守門人」，實際上不過是換上一件西裝的打手，專門出來幫民進黨把整場輿論導回那套熟悉的爛尾劇本「罷免是道德、是穩定、是愛台灣」，但人民不是沒記憶的金魚，民進黨那一套斧鑿斑斑的卑劣手段，早已刻進民眾的腦海裡，清楚得很。嘴上說「不要仇恨」，心裡最怕的，是人民不再順從。還有多少人，要為了一個「用民主打民主」的執政黨，出來丟臉，表忠誠？

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