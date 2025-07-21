徐重仁表態挺大罷免 民進黨：藍白暴走到大家無法容忍

針對民眾黨立委爆粗口及支持者暴力攻擊黨部，民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩21日召開「民眾黨就這水準？嚴厲譴責髒話暴力惡行！」記者會。（記者方賓照攝）

2025/07/21 12:18

〔記者陳昀／台北報導〕726大罷免投票倒數，全聯實業前總裁徐重仁昨深夜在社群表態支持大罷免，呼籲大家站出來「守住台灣民主的最後防線」。民進黨發言人吳崢今受訪回應，這凸顯藍白掌控的國會，脫序暴走到大家無法容忍的程度，值得大家看清，如果不要讓台灣再亂下去，726一定要出來投票。

吳崢今在記者會後受訪表示，對於徐重仁的表態，民進黨尊重每位公民發聲的權利，針對徐的政治立場，留給社會自由判斷。

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吳崢指出，徐重仁來自產業界，近期包含徐在內非常多產業界人士，都對國民黨、民眾黨在立法院破壞台灣經濟、民生的行為憂心忡忡，如撥補台電1000億元預算遭砍，如果連基礎能源供給的台電都被削弱，產業界、商業界當然會憂心衝擊到產業民生。

吳崢認為，徐重仁的表態凸顯的是，各行各業、各界人士現在都認為，藍白掌控的立法院，脫序暴走到大家不能容忍、無法接受的程度，這值得大家看清，如果不要讓台灣再亂下去，726一定要出來投票。

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