盧秀燕：中市已編列2500萬補助中市9大公會 去非美國市場參展

亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴（左）拜會市長盧秀燕。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/21 13:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴今天到台中市政府拜會市長盧秀燕，該會成員遍及亞洲20個國家，盧秀燕表示，面對美國對台關稅可能調高且未定的不確定性，台中市政府已編列2500萬補助台中市9大指標性公會，協助到非美國市場去參展及接訂單，以便分散美國市場，她也請總會協助，因為成員已在亞洲各國奮鬥多年，希望能進行協助。

陳舒琴今天帶著多位幹部拜會盧秀燕，除了表示協助台商回國投資及定居，也希望建立投資、置產，定居三合一的「綠色通道」，就是特別服務的管道，盧秀燕表示樂觀其成，而且不止是亞洲，是朝全世界台商來提供服務。

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盧秀燕在會中並表示，因為美國對台關稅可能調高且未確定，但台中市的很多產業貨物都到美國銷售，現在台中市政府很重要工作，就是協助廠商分散市場，尤其是對美的廠商。

盧秀燕表示，市府已下了預算2500萬，協助台中市具有領先指標的9大產業公會，如台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件工業公會、台灣手工具工業公會、台灣自行車輸出會等如果要出國非美國的國家參展、參訪，公會可以運用。

盧秀燕表示，公會可透過此筆補助，帶會員到國外辦展、參展，接洽業務，去熟悉美國以外市場，最主要目的分散美國市場，把餅做好，把市場做大，機會才會更多，也會減少一旦美國對台課徵關稅所受的傷害及影響。

盧秀燕並表示，亞洲台灣商會聯合總會的成員來自20個國家，在地有10多年奮鬥經驗，她拜託團隊，在台中市廠商要參展接洽訂單，多給台中廠商幫忙。

亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴（左）與市長盧秀燕相互贈送禮物。（記者蘇金鳳攝）

亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴（右四）與市長盧秀燕（右三）互贈禮物。（記者蘇金鳳攝）

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