挺大罷免引震撼！徐重仁：真心愛台灣 個人不屬於任何政黨

徐重仁稍早又再度以《 真心愛台灣的發言 》貼文，強調我個人從來不屬於任何政黨，也無意替哪一個政治立場發聲。（記者楊雅民攝）

2025/07/21 12:04

〔記者楊雅民／台北報導〕大罷免投票倒數，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁20日深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免，引發朝野震撼，徐重仁稍早又再度以《 真心愛台灣的發言 》貼文，強調我個人從來不屬於任何政黨，也無意替哪1個政治立場發聲。我所表達的，只是1位深愛台灣、走過社會不同階段的公民內心最真誠的呼喊。

徐重仁表示，昨夜在 Facebook 上的1篇貼文，引發了不少台灣民眾的關注與回應。很多人留言表達支持，也有朋友對內容提出不同意見。我很感謝每1位願意參與討論、關心社會的朋友。我要特別說明，我個人從來不屬於任何政黨，也無意替哪一個政治立場發聲。我所表達的，只是1位深愛台灣、走過社會不同階段的公民內心最真誠的呼喊。

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過去數十年，我在台灣的流通產業中努力耕耘，也曾參與文化創生與地方活化的工作。我曾參與統一超商的經營管理，推動便利商店成為生活服務的中心，服務廣大民眾；也曾接手宜蘭傳藝中心，推動台灣傳統文化藝術的保存與發揚，期望讓本土文化被更多人看見與珍惜。這些經歷，讓我更加體會到「做事不是為了自己，而是為了社會共好」這句話的分量。

我知道台灣現在面對許多挑戰，政黨之間的對立也越來越嚴重。但我想提醒大家的是：台灣是我們共同的家，我們不能再陷於無止境的政治攻防，而是應該共同找出前進的方向。

在野黨如果能本著造福全民的出發點，來監督與提醒執政者的不足，提出具體的建言，那將是民主社會的寶貴力量。然而，若只是為了反對而反對，只顧政黨利益而不顧人民期待，反而讓社會陷入無謂的紛擾與不安，這將是對民主的傷害。

當然，我也了解目前的執政團隊有很多需要努力與改進的空間。民眾的期待不只是在表面成績，而是希望看到實實在在的改革與堅持。我們應當虛心學習國內外成功的治理經驗，不只是表面裝修，而是每一項政策都能做得徹底、做得長久。施政不能只是宣傳，更要有落地的執行力，才能真正提升人民的生活品質，讓民眾感受到幸福與希望。

台灣雖小，卻擁有堅強的生命力與創造力。我們的年輕世代充滿潛力，我們的中堅世代具備韌性，我們的老一輩擁有智慧與經驗。只要我們不被政黨對立綁架，從人民的角度出發，重新找回「團結」的力量，台灣一定能走出困境，創造更進步、更有尊嚴的未來。

我曾在業界深信「凡事徹底、堅持不懈」的精神。這樣的態度，不應只存在於企業經營中，更應是治理國家的基本信念。真正的進步，不是靠華麗的口號，而是一步一腳印的實踐；真正的幸福社會，也不是用數據堆砌出來，而是讓每1位市民都能感受到生活的安定與尊嚴。

我所期盼的，是1個讓年輕人願意留下來奮鬥的台灣；是1個讓父母放心、長者安養的社會；是1個不必靠對立來爭取關注，而能靠實力贏得世界肯定的國家。

請大家相信，我並不是偏袒哪一個陣營，更不是為哪一方說話。我只是用1顆真誠愛台灣的心，說出自己的觀察與呼籲。願我們一起放下成見，不論政黨、不問顏色，重新凝聚愛台灣的力量。唯有團結，才能讓我們走得更遠；唯有共好，才能讓下一代有希望。

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