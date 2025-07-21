花蓮罷傅MV登場！公民團體籲「心中有國旗，罷免傅崐萁」

花蓮罷免傅崐萁公民團體今天發佈《國旗歌》MV，將在大型宣傳車上，以大螢幕在花蓮人潮聚集地播放。（記者王錦義攝）

2025/07/21 12:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁公民團體今天發佈《國旗歌》MV，將在大型宣傳車上，以大螢幕在花蓮人潮聚集地播放，影片以「心中有國旗，罷免傅崐萁」為主軸，結合國旗意象與花蓮日常畫面，喚起鄉親共同響應罷免行動。罷免團體表示，這場罷免無關藍綠，而是因為傅崐萁的作為已嚴重踩踏民主底線。花蓮可以接受一位愛國的國民黨立委，但絕不能容忍一位披著國民黨旗卻為中共發聲的人。

微光花蓮副領銜人潘文欽說，MV中大量運用國旗元素與日常生活畫面，象徵人民守護國家主權的決心。從漢光演習到1996年台海危機，台灣人一再展現團結保台的意志。傅崐萁不僅在花蓮橫行霸道，更在國會親共賣台，是罷免他的根本原因。花蓮人要站出來守護台灣，不論花蓮人對國民黨或民進黨有何感受，都應堅守反共、愛國的底線，將自由民主傳給下一代。

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曙光花蓮代表曾璽文說，傅崐萁及徐榛蔚糟糕的治理，讓本就受多起天災打擊的花蓮，雪上加霜，傅家王朝已經在花蓮23年，這些時間就是不斷的證明，他們沒有能力為花蓮度過一次次的難關。曾璽文強調，花蓮不是傅崐萁的，花蓮人沒有傅崐萁不會怎樣，但是花蓮沒有傅崐萁會很不一樣。曾璽文呼籲，7月26日記得出來投票，投下同意票，讓花蓮人拒絕傅崐萁，勇敢花蓮人站出來，讓我們的國家可以正常行駛，讓花蓮可以回歸正軌。

民進黨秘書長林右昌受邀參加也表示，感謝花蓮的公民團體及無畏的花蓮人，是勇敢的花蓮人，讓罷免傅崐萁的行動從「不可能」變為「可能」，更是激勵全台灣所有的公民團體。若不是花蓮人送出169%的二階連署，許多團體可能已放棄。花蓮人的勇氣激勵全台，也讓這場公民運動成為史冊中的關鍵一役。相信只要更多花蓮人站出來，全台都將再次受到鼓舞，成功守護花蓮、守護台灣。

花蓮罷免傅崐萁公民團體今天發佈《國旗歌》MV，將在大型宣傳車上，以大螢幕在花蓮人潮聚集地播放。（記者王錦義攝）

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