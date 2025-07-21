自導自演被砸蛋？ 民進黨公布監視器、要黃國昌約束小草

針對民眾黨立委爆粗口及支持者攻擊黨部，民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩21日召開「民眾黨就這水準？嚴厲譴責髒話暴力惡行！」記者會。（記者方賓照攝）

2025/07/21 12:18

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨昨號召在民進黨中央黨部前集結反罷免，活動結束後民進黨遭2名男子闖入丟雞蛋砸招牌。民進黨今公布完整作案畫面破解「自導自演」指控，並質疑，民眾黨支持者被灌輸強烈仇恨，就是因為黨主席黃國昌、立委林國成接連的仇恨發言，民眾黨要滋養這種仇恨到什麼地步才甘願？請黃國昌負起責任，約束爆粗口的黨籍立委和支持者。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「民眾黨就這水準？嚴厲譴責髒話暴力惡行！」記者會。韓瑩公布監視器畫面指出，2名男子下午16時51分曾試圖從大樓後方的貨梯進入遭保全制止；晚間18時15分他們開車，從車道進入地下停車場，並搭電梯直達民進黨所在的10樓，對門外的招牌砸雞蛋，一人負責砸、一人錄影，2分鐘後搭電梯離開。

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韓瑩表示，警方已鎖定45歲、65歲男子，後續將依照刑法的侵入住宅、恐嚇、毀棄損害等罪嫌移送地檢署偵辦，2名男子也坦承自己是民眾黨支持者，在集會中因理念相近才一起作案，請民眾黨不需以「民進黨自導自演」推託，請問脫序行為是誰授意？這就是民眾黨支持者的水準嗎？黃國昌應該為了在台上脫序爆粗口的立委林國成及這樣的支持者公開道歉，請黃國昌負起責任，約束黨籍立委和支持者。

吳崢批評，2名男子犯案的時間點恰好就是民眾黨的造勢活動後，關聯性非常清楚，先是民眾黨在台上鼓吹仇恨，有立委林國成在台上爆粗口、黨主席黃國昌恫嚇賴總統「不要以為有隨扈、國安人員就不會被找到」，隨後支持者到民進黨暴力攻擊，民眾黨要滋養這種仇恨到什麼地步才甘願？台灣社會要容忍這樣的仇恨政治到什麼時候？

吳崢指出，兩名嫌犯已被警方逮捕到案，動機無庸置疑就是衝著民進黨，民眾黨支持者會以「民進黨自導自演」辯護，代表他們也覺得這種行為不應該，可預期民眾黨會以支持者自發行為切割，但這不是小草第一次脫序，支持者被灌輸強烈仇恨思想，不就是林國成、黃國昌的公開發言所致？請黃國昌適可而止，為貴黨脫序行為道歉，約束支持者。

吳崢也點名台北市長蔣萬安，近來台北暴力攻擊頻傳，有民眾在餐廳討論政治話題遭拳腳相向，又有仇恨人士攻擊民進黨部，請問蔣萬安要不要管一下台北的治安？

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