國民黨發表反惡罷CF 朱立倫：守護台灣民主對獨裁說不

國民黨今日舉行「反惡罷 戰獨裁！全黨總動員暨『站出來，不讓民主被偷走』CF發表會」，國民黨主席朱立倫（左三）呼籲全民投下不同意罷免。（記者陳逸寬攝）

2025/07/21 12:06

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今日舉行「反惡罷 戰獨裁！全黨總動員暨『站出來，不讓民主被偷走』CF發表會」，國民黨主席朱立倫表示，全世界沒有任何民主國家曾有如此惡質的大罷免，台灣歷史上更沒有領導者會當家鬧事，呼籲全民一定要投下不同意罷免。

朱指出，除了表達不同意總統賴清德這樣對待在野黨，更是不同意包括國會通過的還假於民、還錢於民、保護幼童等重要民生法案一樣樣被偷走，大家展現出共同的力量和心聲來守護台灣的民主，共同對獨裁者說不。

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朱立倫強調，26日是台灣民主最關鍵的一戰，我們要守護台灣的民主，不讓台灣的民主被偷走，不讓台灣變成選輸就要翻桌，如果可以選輸翻桌，台灣以後將年年翻桌選舉，沒完沒了。

國民黨發言人鄧凱勛說，許多年輕朋友不支持藍也不支持綠，站出來單純是因為不希望台灣充滿仇恨對立，到自強隧道拍個照要被出征，在路上直播要被民進黨公職一狀告到警政署，都不是大家希望看到的，呼籲年輕朋友如果反對賴清德用仇恨撕裂台灣，反對賴清德讓年輕人看不到未來，726一定要出來投下不同意罷免，也請大家一起站上街頭發聲，彙聚更多的力量。

國民黨青年團總團長黃騰憲也說，民進黨已經變成自己過去最討厭的樣子，民進黨過往曾提出國會改革、財政收支與司法等改革方向，但當自己執政後卻都反對。他呼籲726不同意罷免，不同意賴政府讓台灣的民主消失，不同意掌握權力的政客繼續殘害台灣。

記者會中並播放4段「站出來，不讓民主被偷走」CF，國民黨發言人楊智伃指出，4段影片分別呈現民進黨一貫透過社群與媒體，透過假消息與抹紅的方式來批鬥異己。楊智伃指出，不同意罷免就是不同意假新聞橫行，不同意執政者透過假訊息來洗腦欺騙民眾，不同意罷免就是不同意民進黨在路上胡亂獵巫，不同意民進黨掀起仇恨和對立，更不同意綠營側翼網軍在網路上的出征與霸淩異見者，請大家726一定要出門投票，不讓民主被偷走。

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