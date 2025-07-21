小草闖民進黨部丟雞蛋、林國成罵三字經 林右昌：民主最壞示範

民進黨秘書長林右昌今天到花蓮參加罷傅團體的新文宣發表活動。（記者王錦義攝）

2025/07/21 12:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕民眾黨李姓前志工（40歲）20日傍晚偕洪姓支持者（65歲），一同潛入北市北平東路大樓內，並向民進黨辦公室招牌丟雞蛋被警方帶回，民進黨秘書長林右昌今天到花蓮參加罷傅團體最新一波《國旗歌》MV發表，會前接受媒體訪問表示，這樣脫序的行為是民主最壞的示範。

民眾黨昨（20）日在民進黨中央黨部前舉辦反罷免造勢，活動結束後，傳出有支持者潛入民進黨位於北平東路大樓10樓的辦公室樓層，並對著招牌丟擲整袋雞蛋。林右昌說，昨天民眾黨在所有國人面前做最壞示範，如果不看整個場子標誌，還會以為是統促黨或是其他暴力傾向集會的場子，很難想像居然是在號稱理性、中間、白色的民眾黨集會場所，對於丟雞蛋的民眾一定追究。

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而民眾黨立委林國成也多次用「我勒X！」辱罵總統賴清德，對此，林右昌說，昨天民眾黨在樓下舉辦大型集會造勢的活動，特意選在這地方也是一種挑釁，林國成委員在眾人面前當場以三字經辱罵國家元首，不論是對元首或是對任何一個人，都不應該、也沒有資格在公開場合做這樣的辱罵，是最壞的示範。

林右昌說，罷免運動是因為傅崐萁去年四月從中國回來後，所展開的許多毀憲亂政還有干擾國家民主體制運作等種種行為，黨籍立委就是傅隨組織，跟著傅崐萁一起作亂，所以才有這麼多公民團體大家一起站出來，罷免是愛國，並不是如國民黨所說是惡性罷免，請國民黨一定要正視人民，現在也包含企業界、歌手、教育界愈來愈多人都出面發聲，大家了解到7月26日的投票，對台灣的民主是多麼的重要也多麼的關鍵。

國民黨在立法院裡面毀憲亂政的所有亂象，都可以透過關鍵的一票導正，讓國會成為1個正常的國會，林右昌說，最後關鍵的時刻，很多人選擇挺身而出，這個是身為民主人民的勇氣，那也希望有愈來愈多的民眾，可以了解7月26日的投票對台灣的民主是多麼的重要，關鍵一票可以讓台灣的民主更加強壯。

民進黨秘書長林右昌今天到花蓮參加罷傅團體的新文宣發表活動。（記者王錦義攝）

民進黨秘書長林右昌今天到花蓮參加罷傅團體的新文宣發表活動。（記者王錦義攝）

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