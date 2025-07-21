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    大罷免衝刺！綠營台北市議員聯手罷團 連5天車掃從大安出發

    台北市議會民進黨團「台北同意罷」系列活動今天起從大安區出發，呼籲大安區選民726出來投票「同意罷免」國民黨立委羅智強。（記者董冠怡攝）

    台北市議會民進黨團「台北同意罷」系列活動今天起從大安區出發，呼籲大安區選民726出來投票「同意罷免」國民黨立委羅智強。（記者董冠怡攝）

    2025/07/21 12:02

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會民進黨團「台北同意罷」系列活動，如火如荼進行中！除了3場大型造勢（7/16、7/20、7/23），最後黃金週今天（21日）起至25日每天鎖定一個選區車隊掃街，由大安區打頭陣，議員王閔生、趙怡翔、簡舒培、顏若芳、陳慈慧，以及推動罷免藍委羅智強的「大安強強滾」、「台灣出來罷」一起上車，向選區居民喊話七二六出門投下「同意罷免」。

    趙怡翔表示，近期接連看到數千民眾在深藍選區的大安森林公園、景華公園集結，共同站出來要求藍白勿再毀憲亂政，「這是一個非常清楚的趨勢─台北市民已經看不下去了！」市民渴望改變，地方民代有責任也有義務和公民團體同在，透過舉辦大型造勢、車掃活動展現決心，最後一週衝刺，持續並肩作戰，台灣不希望變成香港，而是可以守護國家安全與主權。

    王閔生指出，對大安民眾而言，羅智強只當過一屆議員，就決定不再參選，跑到其他縣市去，最後看到大安區有立委名額出缺，又跑回來，質疑他至始至終心中沒有大安選民，也無經營大安的目標，哪裡有聲量就往哪裡走，喊話民眾下架對地方沒建設、對國家未來發展沒貢獻的藍委。

    大安強強滾表示，投入罷免運動以來從未被看好，但一路走來，漸漸看到大安並非深藍鐵板一塊，而是具有高度公民素養和覺醒，志工們已經努力走到現在，接下來要交棒給出門投票的選民，最後一哩路，需要大家七二六出門投票「同意罷免」。

    台灣出來罷指出，距離投票只剩五天，台灣人民將用選票告訴國際社會我們的選擇，也會決定台灣要站在世界的哪一邊。如果罷免失敗，親中政黨將無所畏懼，北京也會加碼統戰、干預和滲透，投下「同意罷免」是正告中共，台灣還在、民主還在，自由是珍貴的氧氣，同時也向全球展示，台灣是堅毅可靠的盟友；倘若罷免成功，世界也會展臂歡迎台灣成為國際民主防線的重要一員。

    簡舒培提到，自野百合世代、太陽花世代到現在，民進黨都和公民站在一起，七二六用選票寫下歷史重要一刻，絕對不會缺席，最後黃金衝刺週，由大安區開始，接下來繞行週二信義、南松山，週三中山、北松山，週四內湖、南港，週五文山、南中正，讓五區全罷、台北不一樣，改變台灣國會。

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