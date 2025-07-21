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    首頁　>　政治

    林國成三字經罵賴清德 苗博雅批同黨幹部無人制止還大笑鼓勵

    苗博雅邀不同立場的民眾一起來進行「團結國家對話」。（取自苗博雅臉書）

    苗博雅邀不同立場的民眾一起來進行「團結國家對話」。（取自苗博雅臉書）

    2025/07/21 11:50

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨昨（20）日號召「小草」在民進黨中央黨部外舉行反罷免集會，民眾黨立委林國成宣講時爆粗口「幹～Ｘ娘」、「啥潲」罵總統賴清德，台北市議會社會民主黨議員苗博雅今（21）日在臉書指出，立委在造勢舞台用髒話辱罵國家元首，還講了好幾次，該黨幹部無人制止，甚至大笑鼓勵，相當離譜。

    苗博雅在臉書指出，林國成在造勢舞台以髒話侮辱國家元首，還講了好幾次，該黨幹部無人制止，甚至大笑鼓勵，相當離譜。她擔心，民粹與仇恨如果成為日常，台灣的政治如何正常？她也始終相信，對話促進理解，理解帶來團結，團結打造進步。因此，她希望覺得「罷免就是藍綠對立」「不知道為什麼要罷免」「不喜歡藍綠在同溫層各說各話」的朋友，一起來參加她將連續5天在台北街頭進行的行「團結國家對話」。

    苗博雅說，「團結國家對話」不只有單向的宣講，更開放現場提問討論，真正「與市民面對面」；5場次分別為7/21（一）20:00至22:00，在文山南中正的景行公園（文山區景後街83號）；7/22（二）20:00至22:00港湖的南興公園（南港區南港路一段360號對面）；7/23（三）21:30至23:30中山南松山的雪咖啡（中山區松江路204巷11號）；7/24（四）19:00至21:00信義南松山的市府轉運站；7/25（五）19:30至21:30捷運大安站4號出口。

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