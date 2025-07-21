中六罷羅廷瑋拚巷戰 疾呼1人拉3票「讓羅回家賣麵」

「敲羅行動」罷團今天召開記者會，呼籲已簽過連署書的民眾1人再拉3票，現場高喊「我和孩子住台中，不要立委親中共」。（記者陳建志攝）

2025/07/21 11:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中第6選區罷免羅廷瑋進入最後5天，「敲羅行動」罷團今天結合民進黨市議員江肇國、陳雅惠、黃守達等人召開記者會，強調最後1週除車隊掃街，也會深入大街小巷巷戰，並呼籲已經簽連署書的民眾只要1人再拉3票，非常有信心可以讓羅廷瑋回家賣麵。

「敲羅行動」罷團今天舉辦「罷團大團結 × 民間友軍齊集結」記者會，展現民間團結的力量，現場高呼「大台中，我同意」、「我和孩子住台中，不要立委親中共」，強調最後1週將深入選區大街小巷拉票，希望大家出來投同意罷免。

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市議員陳雅惠強調，此次行動並非政黨惡鬥，而是守護民主、捍衛台中未來發展的關鍵時刻，唯有用選票罷免失職者，台中才能回到正軌，民主才能持續前行。她呼籲市民於7月26日踴躍投下罷免同意票。

市議員江肇國則表示，看到國民黨造勢晚會人數驚人，但現場充斥虛偽造假、煽動仇恨，和我們充滿愛與包容，為了下一代不一樣，呼籲已經簽過連署書的民眾，拜託最後1週1人再拉3票，「非常有信心能達成罷免目標，讓羅廷瑋回家賣麵」。

市議員黃守達則指出，今天早上與許多台中家長公民一同站路口，大家的共同訴求是：「我的小孩住台中，不要立委親中共！」他強調，羅廷瑋應正視被罷免原因，包括推動國會濫權法案、癱瘓憲法法庭、亂砍總預算，才會導致公民站出來罷免他。

市議員鄭功進辦公室主任鄭紹頡則痛批羅廷瑋在昨天說明會「問A答B」，且在立法院表現與在地方人前人後兩種樣貌都引發民眾不滿，才導致他的罷免聲量成為台中第一名。

「敲羅行動」罷團結合民代與公民團體，進行最後階段巷戰催票。（記者陳建志攝）

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