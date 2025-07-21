桃園罷免說明會登場！領銜人陳曉煒提4問 牛煦庭遺憾無辯論

桃園市第一選區立委牛煦庭會後受訪。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/21 11:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕726大罷免倒數，桃園市選委會今（21）日舉辦公辦電視罷免說明會，上半場僅第1選區領銜人陳曉煒、立委牛煦庭雙方到場，雖非辯論，但雙方你來我往，陳曉煒拿出手舉板4問牛煦庭，牛煦庭也做足準備逐一反擊。

陳曉煒在兩輪發言中，先是對過去牛攻擊他是民進黨側翼、長老教會動員等標籤提出反駁，且在民進黨立院總召柯建銘喊出大罷免時，罷團早就對國會亂象看不下去，強調「罷免從來不是一個政黨能夠指揮的，而是對不適任民代怎無可忍的公民運動」。

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陳曉煒亮出對牛煦庭「9999字答辯書」的3萬多字「答辯牛煦庭罷免理由答辯書」，批牛過去在立院的表現是放棄專業，包括質詢台積電赴美設廠、台電財務負擔龐大等議題時扭曲事實、誇大煽動，甚至脫口說出台電災後救災照是情緒勒索，並對財劃法等修法提出質疑，他最後更3問牛煦庭「你為何不反共」、「你為何在立院亂打人」、「為何是傅隨組織」、「為何事對黃國昌彎下腰」。

陳說，罷團志工過去1年多在街頭彎了多少次腰，20日與藍營分別在桃園、中壢各有晚會，比較兩場的規模就知道，公民團體沒有這麼多的金錢可以做到，他們有的只是對這片土地的愛，而當晚他們唱的是「誰都不能欺負他」，反觀韓國瑜唱的卻是「夜襲」，26日最後一哩路只能把最後的選擇權交給民眾，希望民眾能投下同意票。

牛煦庭則以問政專業、修法能力、基層服務3大理由，尤其他質詢率百分之百，呼籲民眾投下不同意票，讓他繼續貢獻溫暖，針對陳的提問亦逐一反駁，其中陳稱他是中共同路人，但他在中國沒有生意、沒有拿錢、更沒有參與任何有損國家利益的活動，「只要是反對民進黨就會被貼上中共同路人標籤」，他更不是什麼傅隨組織，他在立院的角色不是聽命行事、不是誰的小弟，而是可以帶動修法的立委，像是回復5天國假，反觀民進黨上下背離民意，51席立委又是誰的小弟、聽誰的話，至於國會衝突他予以還擊是不得不為，當民進黨用暴力取代溝通、用拳頭取代人頭，為了保護同事，他雖溫良恭儉但也不會讓。

牛煦庭會後受訪表示，可惜這次沒有交互提問、媒體與公民提問， 他一直相信真金不怕火煉，能夠充分準備、有所承接的立委，誰來問都可以接招，這才是面對公民最高的標準跟最好的方式，但過去領銜人拒絕用辯論的方式，對第1選區的選民來說，還是比較遺憾的一件事，但在選舉公報答辯書他寫好寫滿，在說明會2輪的提問中，他也提出數據回應，相信民眾會做出最智慧、最正確的判斷。

陳曉煒表示，不辯論的原因是罷團來自意見不同的公民，他個人對牛的看法無法代表所有人，但1張張連署書就說明了一切，而說明辯會上也有個遺憾的事情，牛對於許多事情並沒有清楚回答為何這麼做，只是不斷用民進黨也是這樣來回應，但他要跟牛說的是，「桃園第1選區的選民要的是不是比差勁委員，要的是有素質、具專業的委員」。

桃園市第一選區牛煦庭罷免案領銜人陳曉煒會後受訪。（記者鄭淑婷攝）

桃園市第一選區牛煦庭罷免案領銜人陳曉煒，拿出手舉板4問牛煦庭。（擷取自桃園市選委會直播畫面）

桃園市第一選區立委牛煦庭針對領銜人質疑提出數據、照片反擊。（擷取自桃園市選委會直播畫面）

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