守住竹科護國神山 林志潔：勇敢為加家鄉站出來投同意

新竹雙罷總部發言人林志潔與市議員劉崇顯和劉彥伶籲科技人為家鄉站出來投同意票。（照片取自林志潔臉書）

2025/07/21 11:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）本週六（26日）投票，進入最後倒數關鍵緊繃時刻，雙罷與藍白反雙罷都使出渾身解數站路口及辦造勢活動，新竹雙罷總部發言人林志潔今天與科技市議員劉崇顯和劉彥伶在園區路口，號召科技人及園區媽媽站出來。

林志潔說，這幾年新竹市的建設工程不斷流標，空橋跳票還造成鄰損，施政評比3年都吊車尾，打擊科技人的期待；而國會亂象，科研經費被刪凍，為了國家與新竹和孩子，籲科技人勇敢表態站出來。

請繼續往下閱讀...

林志潔說，竹科園區是許多科技人工作、生活與安家立命的處所，陽明交大緊鄰園區，她過去20年和園區一起成長。市議員劉崇顯從事公共服務前，在聯電上班，市議員劉彥伶則在工研院服務，對園區生態與三明治世代的生活，非常了解。從2023年答應參與立委選舉，一直到出來幫忙扛下民團罷免發言人的責任，她很感謝新竹隊夥伴們的團結一致，全力以赴。而車掃時，兩位科技議員更是騎車跟隨，令人感動。

林志潔也喊話，我們都希望新竹作為科技城，能持續研發的能量，能照顧好安家落戶、護國神山群的推手。但面對過去幾年新竹市的建設工程流標，空橋跳票還造成鄰損，施政評比3年都吊車尾，很打擊科技人的期待；國會的亂象，科研經費被刪凍，更讓我們擔心國家安全與孩子的未來。因此拜託園區朋友726站出來票投同意，給新竹一個重新開機的機會。

新竹雙罷總部發言人林志潔與市議員劉崇顯和劉彥伶籲科技人為家鄉站出來投同意票。（照片取自林志潔臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法