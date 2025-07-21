小草闖民進黨部丟雞蛋 王定宇：草犯法後蔥只負責收割政治紅利

王定宇指出，黃國昌帶領民眾黨不斷地對發動仇恨攻擊，鼓動著極端的「蔥草粉」犯下一樁樁罪行。（資料照）

2025/07/21 11:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨（20日）號召「小草」前往民進黨中央黨部外舉行集會活動，不過卻有小草潛入民進黨中央黨部門口丟雞蛋，後續被警方逮捕。民進黨立委王定宇今早在臉書發文指出，民眾黨主席黃國昌帶領民眾黨不斷地對發動仇恨攻擊，鼓動著極端的「蔥草粉」犯下一樁樁罪行。王強調，犯罪的「蔥草粉」負法律責任，煽動的「蔥仔」只負責收割政治紅利。

針對砸雞蛋犯嫌的民眾黨背景，王定宇說：「那些第一時間切割，甚至說出『民進黨自導自演』的藍白粉專，不道歉不檢討，甚至繼續栽贓攻擊受害者，真的是低劣且目無法紀！」

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王定宇指出，政黨跑到另一個政黨門口發動群眾運動，發生志工闖到別人政黨總部攻擊，這是台灣政治史上罕見；白營立委在台上用三字經多次辱罵賴清德和賴已經過世的母親，就連「被社會壓力逼著道歉」都還要再攻擊賴清德。

王定宇也提到，過去民眾黨無視司法機關前不得集會遊行的法律，時常在司法機關前陳抗攻擊司法，直播時、立法院質詢時，白營立委企圖政治干預個案，仇恨攻擊司法，後來發生「蔥草粉」公然恐嚇威脅檢察官和法官的事件，而涉案「小草」目前收押中。

王定宇強調，「蔥仔」不負責任地切割這些犯罪的「蔥草粉」、聲援犯罪者後順便再攻擊綠營，製造社會分裂對立，其中的成本是全民在付；面對司法偵辦，犯罪的「蔥草粉」負法律責任，煽動的「蔥仔」只負責收割政治紅利，王直言：「清醒的人的都看得懂！」

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