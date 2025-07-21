林國成飆罵賴三字經 民進黨要黃國昌道歉、開除黨籍

針對民眾黨立委林國成爆粗口辱罵賴清德總統，民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）今日召開記者會，要求民眾黨主席黃國昌公開道歉，並立即開除林國成黨籍。（記者方賓照攝）

2025/07/21 11:35

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨立委林國成昨在民眾黨的反罷免集會上，多次以「X你娘」等髒話辱罵賴清德總統，民進黨發言人吳崢、韓瑩今開記者會，要求民眾黨主席黃國昌公開譴責林國成言論並公開道歉，拿出態度，並立即開除林國成黨籍，林這種不斷刺激社會對立、助長仇恨的言論，不配作為國會議員。

吳崢表示，林國成在造勢活動對賴總統噴三字經，在法律上已構成公然侮辱，更嚴重的是，在政治上代表什麼訊號？民眾黨立委竟然公開鼓吹仇恨，這完全不是國會議員應有的發言，已經嚴重脫序、逾越底線，不被社會大眾所接受。

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吳崢指出，林國成事後雖在社群道歉自稱「情緒激動」脫口爆粗話，但林明明是一上台、一開口就大罵三字經，顯然這是蓄意選擇過的政治語言，他就是要鼓吹仇恨，用激烈不堪的言詞攻擊政治立場不同的人，即便這個人是國家元首。

吳崢更質疑，在林國成發言後，現場激昂的配樂、群眾的歡呼沒有停止，林身後站著超過十位中華民國立法委員，包含黃國昌、陳昭姿、黃珊珊、徐巧芯、王鴻薇、羅智強等，沒有一人出聲制止，台灣政治、公共討論的風氣被藍白聯手破壞至此，噴三字經就是民眾黨標榜科學理性務實嗎？

吳崢也進一步要求民眾黨正式表態，「民進黨公開請教黃國昌，這種脫序、鼓吹仇恨的言論，你認同、支持嗎？」他要求黃國昌公開譴責林國成言論並公開道歉，同時應該立即將林國成開除黨籍，這種不斷刺激社會對立、助長仇恨的言論，不配作為國會議員，請黃國昌對這樣脫序、暴力、低級的言論作出回應。

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