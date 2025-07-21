基市選委會稱監票員無法在工作地投票作業不及 陳青逸要求補救

罷免立委林沛祥案提議領銜人陳青逸表示，罷團依照時間送監察員名冊，基隆市選委會卻表示，監察員要回到戶籍地投票，這是大罷免投票的首例，希望基隆選委會及時改正，讓監察員在工作地投票。（記者俞肇福攝）

2025/07/21 11:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立法委員林沛祥罷免案將於本週六（26日）舉行投票，罷免林沛祥案提議領銜人陳青逸表示，監察員無法在「工作地」投票，基隆市選舉委員會透過新聞稿回應指出，原因出在領銜人、被罷免人，都逾期提供推薦監察員名冊，作業不及。領銜人陳青逸今天（21日）公布時序，強調依選委會告知的時程辦理，台中也有類似事件並已補救，要求基市選委會能趕快補救，讓監察員在工作地投票。

基隆市選委會在7月19日、20日舉辦監察員講習，陳青逸與民進黨議員鄭文婷在19日都接獲推薦的監察員反映，選委會指監察員不能比照往例，在工作的投票所投票，當天馬上詢問選委會原因何在。

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市選委會19日傍晚接獲媒體記者查詢，透過新聞稿表示，依照這次罷免案編造投票所名冊注意事項，工作地投票投票人名冊編造規定，區公所應於7月7日下午5時前，將工作地投票的工作人員名冊送達戶籍地戶政事務所。基隆市選委會4日函請領銜人及被罷免人推薦投票所監察員，收文後4日內將名冊送審。

選委會指出，因為7月9日才接到雙方各自推薦的監察員完整名冊，以致來不及列入工作地投票造冊。選務工作人員當天無法在「工作地」投票，仍可在投票日請假，返回戶籍地投票所投票，不影響投票權益，選委會「悉依相關規定辦理」。

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