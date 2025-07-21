麥玉珍涉違兒少法疑嗆李正皓「剩一張嘴」 李具名檢舉要求北市府調查

媒體人李正皓。（資料照）

2025/07/21 12:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨不分區立委麥玉珍近日被指控違反《兒童及少年福利與權益保障法》（簡稱兒少法），將十數張未去識別化孩童的照片放上網路公開，媒體人李正皓怒轟麥玉珍不識字、不懂法、沒資格當立法委員。然而，麥玉珍昨（20）日卻在民眾黨反罷免活動中提及李正皓，讓李決定實名向台北市政府檢舉麥玉珍違反兒少法一事。

李正皓今（21）日在臉書發文表示，聽說麥玉珍昨天在舞台上「呼喚」他，不囉嗦，他已請律師寫了一封檢舉信，今天寄出，具名檢舉麥玉珍違反兒少法，請台北市政府秉公處理。

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李正皓於本月17日踢爆，收到民眾檢舉民眾黨立委麥玉珍違反「兒少法」規定，在她創立的「社團法人台灣新移民協會」臉書社團分享協會拜訪關愛之家基金會，並且致贈物資給關愛之家基金會這些父母不詳的移工之子（黑戶寶寶）。然而，麥玉珍卻將十幾張未去識別化小朋友的照片直接放上網路公開。

李正皓怒轟麥玉珍不識字、不懂法，而且傷害一群無辜的幼兒、小朋友，這種不識字、不懂法的人根本沒有資格當立法委員。對此，麥玉珍當天緊急發布道歉聲明並強調，已在第一時間將相關貼文刪除，她深感自責與懊悔。

麥玉珍20日在民眾黨舉辦的「反惡罷」活動登台致詞時，疑似提及李正皓，稱「最近有一個『號號叫』的，每天都幫他剪掉，因為我是他的衣食父母，他沒講我壞話，他沒得吃，所以一定要講我壞話，才有得吃......我本來沒有要理你，因為他整組壞了了，剩一張嘴而已，夭鬼，吃下去不會消化，所以噴出來都是臭的，哪一句話能聽，沒一句話能聽」。

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民眾黨不分區立委麥玉珍。（資料照）

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