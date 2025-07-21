為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    麥玉珍涉違兒少法疑嗆李正皓「剩一張嘴」 李具名檢舉要求北市府調查

    媒體人李正皓。（資料照）

    媒體人李正皓。（資料照）

    2025/07/21 12:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨不分區立委麥玉珍近日被指控違反《兒童及少年福利與權益保障法》（簡稱兒少法），將十數張未去識別化孩童的照片放上網路公開，媒體人李正皓怒轟麥玉珍不識字、不懂法、沒資格當立法委員。然而，麥玉珍昨（20）日卻在民眾黨反罷免活動中提及李正皓，讓李決定實名向台北市政府檢舉麥玉珍違反兒少法一事。

    李正皓今（21）日在臉書發文表示，聽說麥玉珍昨天在舞台上「呼喚」他，不囉嗦，他已請律師寫了一封檢舉信，今天寄出，具名檢舉麥玉珍違反兒少法，請台北市政府秉公處理。

    李正皓於本月17日踢爆，收到民眾檢舉民眾黨立委麥玉珍違反「兒少法」規定，在她創立的「社團法人台灣新移民協會」臉書社團分享協會拜訪關愛之家基金會，並且致贈物資給關愛之家基金會這些父母不詳的移工之子（黑戶寶寶）。然而，麥玉珍卻將十幾張未去識別化小朋友的照片直接放上網路公開。

    李正皓怒轟麥玉珍不識字、不懂法，而且傷害一群無辜的幼兒、小朋友，這種不識字、不懂法的人根本沒有資格當立法委員。對此，麥玉珍當天緊急發布道歉聲明並強調，已在第一時間將相關貼文刪除，她深感自責與懊悔。

    麥玉珍20日在民眾黨舉辦的「反惡罷」活動登台致詞時，疑似提及李正皓，稱「最近有一個『號號叫』的，每天都幫他剪掉，因為我是他的衣食父母，他沒講我壞話，他沒得吃，所以一定要講我壞話，才有得吃......我本來沒有要理你，因為他整組壞了了，剩一張嘴而已，夭鬼，吃下去不會消化，所以噴出來都是臭的，哪一句話能聽，沒一句話能聽」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    民眾黨不分區立委麥玉珍。（資料照）

    民眾黨不分區立委麥玉珍。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播