大街罵人臉書道歉「慣犯」 林國成昔諷苗博雅「不屑叫她小姐」

民眾黨立委林國成（右）昨在反罷免集會舞台上，頻頻以「幹Ｘ娘」、「啥潲」等三字經痛罵總統賴清德，事後則於臉書發文為自己的情緒失控致歉。（資料照）

2025/07/21 11:27

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委林國成昨在反罷免集會舞台上，頻頻以「幹Ｘ娘」、「啥潲」等三字經痛罵總統賴清德，事後則於臉書發文為自己的情緒失控致歉；不過，林在「大街罵人，小巷道歉」早已有先例，林國成昔日也在造勢場嗆北市議員苗博雅「我不屑叫她小姐」涉性別歧視，當時同樣事後在臉書發文道歉。

林國成昨下午出席民眾黨「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」集會時在台上高喊：「我要跟賴清德說，我要幹Ｘ娘，忍到無法再忍了！」民眾黨前主席柯文哲被收押迄今，他要在再罵一次賴清德「幹Ｘ娘」。民眾黨不是沒水準，是民進黨和賴清德讓人全身都是火氣，賴政府沒證據又不把柯文哲放出來，不知道賴清德是在做「啥潲」總統。

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活動結束後，林國成透過臉書發文致歉，並強調在公開場合下情緒失控，為社會帶來不好的示範的確不妥，有錯就要認，也拜託大家不要被模糊焦點，一定要出來投票，投不同意罷免票。

不過，林國成失控言論不僅一例，林國成在2023年12月23日出席民眾黨在高雄岡山舉行「三粉大造勢」時，也在台上宣講時諷刺北市議員苗博雅的穿著，並直言：「我不屑叫她小姐」。事後，林國成仍以臉書發文稱，關於昨天演說中提到關於苗博雅用詞不精準，並無他意，對於過去議會同事表示歉意。

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