力挺故鄉台東「挫賓行動」 林智鴻：阻止中共在台灣內部勢力滲透

林智鴻昨晚回到故鄉台東聲援罷團「挫賓行動」。（林智鴻團隊提供）

2025/07/21 11:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員林智鴻20日晚前往台東、參與並聲援「挫賓行動」，他強調唯有透過罷免，才能有效阻止中共在台灣內部勢力滲透，重建以台灣為主體、正常運作的國會制度。

林智鴻昨晚與立委莊瑞雄、王美惠、陳培瑜一同站上台東街頭，呼籲鄉親7月26日投下同意罷免票，展現公民力量，堅定守護台灣民主與尊嚴。

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林智鴻表示，他選擇在罷免投票前夕回到台東，因為這裡是他的故鄉，看到自己父母與罷免團體志工們每日頂著烈日與風雨，在街頭一一向鄉親訴說罷免意義，讓他感到不捨、卻也感到驕傲。

他說，自己的父母親近70歲，與許多長輩志工並肩在街上努力，都是為了這片他們深愛的土地，看到從長輩到年輕志工、面對縣府行政干擾與外界壓力，依然無所畏懼堅定前行，這正是台灣基層公民社會最可貴的力量。

林智鴻認為，這場罷免不只是針對個人，更是對一整個結構的反對，以傅崐萁為首、對中共抱持幻想、配合統戰的政治集團；唯有透過罷免行動，才能有效阻止中共在台灣內部勢力滲透，也才能重建以台灣為主體、正常運作的國會制度。

民進黨高市議員林智鴻回故鄉台東挺罷免，喊話鄉親投下罷免同意票，重建挺台國會。（林智鴻服務處提供）

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