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    大罷免被質疑又賣「芒果乾」 尹立：因為台灣連一次失敗機會都沒有

    大罷免被質疑又賣「芒果乾」，尹立表示，因為台灣連一次失敗機會都沒有。（翻攝臉書）

    大罷免被質疑又賣「芒果乾」，尹立表示，因為台灣連一次失敗機會都沒有。（翻攝臉書）

    2025/07/21 11:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕大罷免遭質疑又再賣「芒果乾（亡國感諧音）」，近期四處支援罷團的罷韓四君子尹立破解這迷思，強調台灣這國家面對的從不是幻想，是實實在在的威脅，連一次失敗機會都沒有。

    尹立指出，多少年來、中共文攻武嚇從未停止，一次次對台灣民主的滲透與打擊，步步進逼；有人質疑「又在賣芒果乾了，這麼多年了，台灣不也沒事嗎？」但台灣之所以「沒事」，不是因中共放過，而是因為台灣民眾一次次站出來保護這片土地。

    他說，太陽花學運擋下了黑箱服貿、香港反送中讓各界看見一國兩制的真面目、罷韓行動讓親中勢力在高雄下台，一場場社會運動，撐起了台灣的民主防線。

    尹立強調，種種捍衛台灣民主的行動，不是在販賣「芒果乾」，是在傳達一種訊息「台灣連一次失敗的機會都沒有」。

    他憂心如果台灣被統一，民主就徹底終結了，屆時沒有重開機、沒有罷免投票，沒有言論自由、沒有下一次機會；罷免是愛，是為了台灣的下一代。

    尹立喊話，7月26日請站出來，投下「同意罷免」的一票，反共護國、用民主守護台灣，用行動拒絕被滲透、被出賣的未來。

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