闖民進黨部丟雞蛋 主謀「小草」理工人背景曝光

李男在臉書上秀出朝民進黨中央黨部丟雞蛋的影片。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/21 11:11

〔記者王冠仁／台北報導〕民進黨中央黨部昨天（20日）晚上被人丟擲雞蛋，相關影片還在網路上流傳，警方循線追查，分別在昨天與今天凌晨逮到涉案的40歲李姓男子與65歲洪姓男子。據悉，李與洪過去是參加民眾黨舉辦的相關陳抗場合才認識，其中李為主嫌，他自稱是「理工人」，他還曾經製作Podcast節目，宣揚「全民當立委」的理念。

警方調查，李男與洪男年紀相差25歲，他們之所以會認識，是因為先前曾參加民眾黨的陳抗活動。昨天民眾黨號召小草前往民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，兩人也參加響應，但兩人疑似已經在參加前預謀要「幹大事」。

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李疑似在參加活動前，就將雞蛋放在隨身背包中，他們倆人趁著昨天活動結束時，開車進入民進黨中央黨部所處的「華山商務大樓」，由於該處有對外開放的地下停車場，且大樓的樓層之間沒有嚴禁樓層管制，因此兩人下車後「如入無人之境」，搭電梯前往10樓黨部丟雞蛋犯案。

警方調閱監視器畫面，根據車籍資料循線逮到李與洪，警方並查出是由李負責丟雞蛋，目前無業的洪男則在旁幫忙錄影，他們都聲稱是不滿時事才犯案。

據悉，李是立場強烈的「小草」（部分民眾黨支持者自稱），臉書上充滿聲援民眾黨的相關圖文，還自我介紹說「是一個七年級的理工人」，但是他臉書的追蹤者才1百多人，相當冷清。

李過去曾開設Podcasts節目，宣揚「全民當立委」理念，還表示自己想參選立法委員。他在節目中說自己2008年畢業於交通大學電子工程系，畢業、服完兵役後，前往美國唸書、工作，在2016年才回台並於科技業工作；他的朋友、師長都勸他政治很黑暗，「政治是一盆髒水」，但他認為這個時代已經到了不得不參與政治的時候。

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