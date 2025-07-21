徐重仁挺大罷免 陳智菡嗆：見解狹隘、沒有長進

民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/07/21 11:07

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免投票7月26日登場，被譽為「流通教父」的前全聯實業總裁徐重仁昨（20）日深夜發文表態支持大罷免，呼籲大家一起站出來守住台灣民主的最後防線。民眾黨立院黨團主任陳智菡今日在臉書發長文回嗆，徐重仁見解狹隘、不懂人民苦難、搞錯方向、沒有長進。

陳智菡稱，喜見一位在社會頂端的知名企業家，勇於為自己的政治立場發聲，卻也同時憂慮且震驚，徐對民主的見解竟是如此狹隘、對監督制衡定義有著嚴重的誤解偏差，徐不了解「程序正義」為何物、還以為社會共識是由當權者所定義。

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「菁英思維仍停留在您為自己失言道歉的那個時代，您享受著商業巨擘的豐沛資源、絲毫看不見年輕世代與底層人民的苦難。」陳智菡批評，民主機制向來就是多數決，徐重仁卻扭曲了少數服從多數、多數尊重少數的定義法則，將其曲解為挾人數優勢，還將在野黨基於民意推動的法案，扭曲成阻擋、杯葛、強推與民意背離。

陳智菡再批，徐重仁身為一個台灣社會舉足輕重、身家背景雄厚的企業家，似乎沒有看到民進黨政府如何打壓警消權益、讓他們在不能組織工會的狀況下出生入死、還把警消組工會說成是配合中共政權、要消滅台灣的行徑。

「徐重仁似乎也沒有看到外送員如何在颳風下雨、交通繁忙的車陣裡冒死穿梭、卻毫無基本職安保障，而我們的執政黨則一再怠惰拒絕修法。」陳智菡稱，徐更選擇性的忽視民進黨修惡收回七天假之後，台灣人的工時與血汗勞動與日俱增的慘況，還假於民，就是在野黨為人民爭取勞動人權，不再遭受少數資本家剝削掠奪、淪為苦勞。

陳智菡續指，是誰癱瘓了政府施政？請去災區看看沒水沒電長達10天的災民們的怒吼與苦難。誰動搖了整體社會的安定？請看看多少共諜潛伏在民主進步黨中央與高層，卻還不知反求諸己、負起政治責任、卻還在傾全黨之力砸人民納稅錢搞大罷免、製造人民之間的撕裂對立。

陳又說，徐重仁對於時局的憂心非常合理，只是可惜了，身為一個應該有宏觀格局的企業家，完全搞錯了方向，民主體制的長治久安，需要靠執政黨與在野黨的共同努力、尊重現有的民主體制、服從選舉的結果，而非選輸就翻桌。民主政治的根本更在於「可責性」，政治人物必須對選民與其施政負責。現在的執政黨，叫做民主進步黨。

陳智菡痛斥，可惜徐重仁公開支持大罷免的言論，與在2017年4月11日新書發表會上被問到青年低薪問題時回覆的「現在年輕人太會花錢……如果現在沒有那麼多的錢，就應該少花一點」，鼓勵年輕人「不要太計較薪水比別人低，好好工作有一天老闆會看到」的言論一樣，沒有多大的長進。

她說，徐重仁還停留在「那個世代」的菁英思維，未見一個社會企業家的經營者格局。陳智菡強調，當然，台灣是民主社會，徐盡可以停留在「那個時代」，停留在當權者與菁英的舒適圈，人民會自己在7/26做出選擇，畢竟，家財萬貫的大老闆與國策顧問和苦背房貸的年輕人也都只有一票。

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