徐重仁挺大罷免 吳思瑤：罷團最後一哩路上最溫暖的集氣加油

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/07/21 10:52

〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免進入倒數計時階段，被譽為「流通教父」的全聯實業前總裁徐重仁昨深夜在社群表態支持大罷免，呼籲大家站出來「守住台灣民主的最後防線」。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，真的很少見企業家站出來對政治事件作出評論，這番言論也給予公民罷團最後一哩路上最溫暖的集氣加油。

徐重仁指出，「近半年來，我們看到的是另一種令人憂心的局面–在野黨不以國家利益為依歸，而是挾人數優勢，不斷阻擋、杯葛甚至強推與民意背離的法案。這種不顧程序正義、忽視社會共識的行為，不但癱瘓了政府施政，也動搖了整體社會的安定。誠懇呼籲每一位有投票權的市民站出來，行使你的權利與義務。」

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對此，吳思瑤表示，看到徐總裁發文支持大罷免，他不容許、也難以容忍國會失序失靈，看到企業家站在以關愛台灣、守護歷史的角度，做出難得的、真的很少見企業家站出來對於政治事件作出評論、呼籲和號召，徐總裁這番言論當然也是給予這段時間發動罷免的公民罷團，最後一哩路上最溫暖的集氣加油。

吳思瑤說，過去企業家在政治議題上相對保守，比較不會選邊發言，但在台灣民主忍無可忍、退無可退的時候，徐總裁站出來，感謝他對大罷免行動的支持，也期待社會各界不同領域，大家都為大罷免最後衝刺的時候，展現正義之聲。

民進黨立委林俊憲表示，徐總裁是非常受到尊重的企業家，統一超商就是最有代表性的，他在最後關頭站出來呼籲大罷免，具有相當的號召力，過去生意人比較少對政治表態，他願意這樣站出來，佩服他敢表態。

民進黨立委賴瑞隆指出，藍白癱瘓國會和憲法法庭，人民無法接受，去年立院國民黨團總召傅崐萁更帶著國民黨立委前往中國北京，踩到自由民主紅線。「我們只有一個台灣，如果被中國影響，會走向香港化。」不只徐總裁，相信台灣人也都對此感到擔憂和恐懼，這才是大罷免的原因。

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