柯文哲收到罷免投票通知單 朱立倫：辦藍不辦綠司法之恥

國民黨主席朱立倫出席「反惡罷 戰獨裁！全黨總動員暨『站出來，不讓民主被偷走』CF發表會」。（記者陳逸寬攝）

2025/07/21 10:49

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今日披露，前民眾黨主席柯文哲收到罷免投票通知單，黃國昌說：「這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票」。對此，國民黨主席朱立倫今日受訪時也聲援說，沒有這樣無限上綱、小案大辦、辦藍不辦綠，這是司法之恥。

朱立倫表示，相信有太多的朋友，對於柯文哲主席被這樣押人取供已經長達11個月，越來越看不下去，至今仍看不到任何具體證據。他也要再次強調，沒有這樣無限上綱、小案大辦、辦藍不辦綠，這是司法之恥，希望他們能趕快出來，社會跟司法能還他們公道。

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另外，核三重啟公投8月23日投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會，身為總統府氣候變遷對策委員會副召集人的和碩董事長童子賢，將擔任重啟核三辯論正方代表，童子賢說，相信台灣需要「說真話」，需要「清醒的聲音」。

對此，朱立倫說，相信對於台灣來講，真實的聲音不只童子賢，大家都清楚台灣缺電、台灣需要電，難道因為民進黨的意識形態，或總統賴清德的個人意志，就不能說實話？難道說實話的人就是雜質要被打掉嗎？相信今天除了童子賢，還有太多的朋友都會站出來。

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