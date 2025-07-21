為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲收到罷免投票通知單 朱立倫：辦藍不辦綠司法之恥

    國民黨主席朱立倫出席「反惡罷 戰獨裁！全黨總動員暨『站出來，不讓民主被偷走』CF發表會」。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席朱立倫出席「反惡罷 戰獨裁！全黨總動員暨『站出來，不讓民主被偷走』CF發表會」。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/21 10:49

    〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今日披露，前民眾黨主席柯文哲收到罷免投票通知單，黃國昌說：「這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票」。對此，國民黨主席朱立倫今日受訪時也聲援說，沒有這樣無限上綱、小案大辦、辦藍不辦綠，這是司法之恥。

    朱立倫表示，相信有太多的朋友，對於柯文哲主席被這樣押人取供已經長達11個月，越來越看不下去，至今仍看不到任何具體證據。他也要再次強調，沒有這樣無限上綱、小案大辦、辦藍不辦綠，這是司法之恥，希望他們能趕快出來，社會跟司法能還他們公道。

    另外，核三重啟公投8月23日投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會，身為總統府氣候變遷對策委員會副召集人的和碩董事長童子賢，將擔任重啟核三辯論正方代表，童子賢說，相信台灣需要「說真話」，需要「清醒的聲音」。

    對此，朱立倫說，相信對於台灣來講，真實的聲音不只童子賢，大家都清楚台灣缺電、台灣需要電，難道因為民進黨的意識形態，或總統賴清德的個人意志，就不能說實話？難道說實話的人就是雜質要被打掉嗎？相信今天除了童子賢，還有太多的朋友都會站出來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播