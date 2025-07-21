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    林濁水稱大罷免是孫中山最愛 朱立倫：誤解、扭曲選舉罷免制度

    前民進黨立委林濁水指出，大罷免是國父孫中山的最愛，國民黨主席朱立倫今日受訪表示，用這樣的方式去誤解、扭曲選舉罷免制度。（記者陳逸寬攝）

    前民進黨立委林濁水指出，大罷免是國父孫中山的最愛，國民黨主席朱立倫今日受訪表示，用這樣的方式去誤解、扭曲選舉罷免制度。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/21 10:47

    〔記者林欣漢／台北報導〕前民進黨立委林濁水指出，三民主義16講中關於民權的那幾講，讀一遍就知道了，大罷免是國父孫中山的最愛。對此，國民黨主席朱立倫今日受訪表示，用這樣的方式去誤解、扭曲選舉罷免制度，罷免是針對個別、單一的某一個立委或公職，違法亂紀、作奸犯科，而設立的制度，而不是作為政黨鬥爭、清除在野黨的工具。

    朱立倫表示，大罷免是總罷免，全世界從來沒有聽過，前總統陳水扁不會這樣做，總統賴清德就敢做，前總統蔡英文不會這樣想，賴清德就這樣想，所有民進黨的民主前輩，過去都沒有這樣想過、也不敢這樣想過，今天竟然賴清德敢這樣做，全世界找不到任何一個民主國家，會對在野黨全面的罷免，這就是民主最大的恥辱及毀滅。

    朱立倫呼籲，只要是捍衛台灣民主、共同反罷免的朋友，都非常希望26日能回來投下這一票，長期以來國民黨都在推動不在籍投票，不希望造成年輕人這麼多的困擾，堅決反對不在籍投票的是民進黨、賴清德，支持不在籍投票是國民黨、民眾黨，今天造成投票最大的困擾及障礙就是民進黨、賴清德。

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