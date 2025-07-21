先保高虹安？施淑婷跟進館長嗆「民政處可以辭掉 但民進黨我一定幹掉」

新竹市府民政處長施淑婷。（資料照）

2025/07/21 10:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）三階投票本週六（26日）舉行，進入倒數衝刺階段，民眾黨立委林國成在台北的造勢活動對總統賴清德說出難聽的三字經，遭各界批評。民眾黨昨邀請館長陳之漢站台，館長則在台上噴出「健身館我可以收，民進黨我一定幹掉」言論，沒想到竹市府民政處長施淑婷在聽了館長的話後也在臉書發文，「民政處我可以辭掉，但民進黨我一定幹掉」，對此網友紛紛留言「快辭」，並稱施淑婷的發文很對「草味」。

對臉書的發文，施淑婷受訪稱，面對柯建銘發起的大罷免，無論失去什麼，都會拿出捍衛台灣的決心，不讓社會繼續被撕裂下去。也提醒民眾26日一定要出來表達守護台灣的信念。

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新竹市前文化局長錢康明也留言「施淑婷這番話有玄機，猜測是施淑婷的表現催出同意罷免票，高虹安請施淑婷先為大局著想，暫離開民政處長職位（自行辭職），待大罷免結束後，若高虹安沒被罷免，邱臣遠可以再把施淑婷聘任回市政府擔任局處長。並猜，這是李忠庭提出的策略，施淑婷一定超不爽的，但沒辦法，施淑婷的存在代表高虹安的『向錢看齊』，對高虹安來說是大扣分，現階段必須讓施淑婷以退為進，先保住高虹安。」

就有網友留言「她那種程度鬧過多少笑話了」、「先辭 不要先出張嘴」、「很對草味及蔥味」，還有網友也留言「一定要投同意罷免，讓這種小草與高虹安一起罷掉」。

新竹市府民政處長施淑婷再噴驚句「民政處我可以辭掉但民進黨我一定幹掉」，對此有網友回「快辭」。（照片取自施淑婷臉書）

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