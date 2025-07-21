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    柯收到投票通知單、黃國昌批「黑色幽默」 周軒：是蔣萬安寄的

    黃國昌今在臉書貼出柯文哲收到的投票通知單，並質疑賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？周軒對此在臉書反駁黃的論點，強調柯文哲的投票通知單，嚴格來說是台北市長蔣萬安寄給他的，「連這都可以扯賴清德」？（圖擷取自黃國昌臉書粉絲專頁）

    黃國昌今在臉書貼出柯文哲收到的投票通知單，並質疑賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？周軒對此在臉書反駁黃的論點，強調柯文哲的投票通知單，嚴格來說是台北市長蔣萬安寄給他的，「連這都可以扯賴清德」？（圖擷取自黃國昌臉書粉絲專頁）

    2025/07/21 10:37

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免第三階段投票將在7月26日登場，民眾黨主席黃國昌今在臉書貼出前主席柯文哲收到的投票通知單，並質疑總統賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？政治工作者周軒對此在臉書反駁黃的論點，強調柯文哲的投票通知單，嚴格來說是台北市長蔣萬安寄給他的，「連這都可以扯賴清德」？

    黃國昌在臉書發文指出：「賴政府將由民進黨所發動大惡罷的投票通知單，寄給了目前遭賴清德關押在土城看守所的柯文哲主席。請問賴清德：這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！」

    對此，周軒在臉書反駁：「柯文哲戶籍在台北市，台北市的投票通知單是台北市選委會負責寄發的，台北市選委會的上級叫做蔣萬安。柯文哲的投票通知單，嚴格來說是蔣萬安寄給他的。連這都可以扯賴清德？這就是萬民景仰黃國昌法學博士的法學素養。」

    許多網友也在黃國昌的臉書貼文底下留言寫下「台北市選舉委員會」，並質疑黃的說詞：「我是覺得啦，有寄沒寄都有話可以說。不因為什麼，只因為你是黃國昌～」、「你是不是忘記台北市是誰執政了？」、「這應該要問的是北市府跟北市選委會吧？」、「這種行政庶務的事情都能扯到賴清德？」、「還沒判刑本來就會寄了啊，當柯死了是不是啊？」、「是不是黑色幽默我不知道，但你是真幽默。」、「這篇文章充分展現什麼叫做『只有政治，沒有是非』。」

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