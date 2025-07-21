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    闖民進黨中央黨部砸蛋 警方漏夜逮2嫌

    警方循線將洪嫌帶回。（記者王冠仁翻攝）

    警方循線將洪嫌帶回。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/21 09:59

    〔記者王冠仁／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨天（20日）號召「小草」前往民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏，台灣要贏」活動，沒想到昨晚居然有人溜進去民進黨中央黨部所在的大樓10樓，還拿出雞蛋砸民進黨的招牌。轄區警方漏夜追查，循線逮到2嫌，他們聲稱是因不滿時事才丟雞蛋洩憤。

    警方調查，2名男子昨天晚上6時23分潛入民進黨中央黨部所在大樓，其中1人朝黨部門外的招牌丟雞蛋，另外1人在旁錄影。

    案發後，警方調閱監視器畫面追查，循線鎖定李姓、洪姓男子涉有重嫌。警方在昨深夜11時許，通知李嫌自行到案，另一名洪嫌則是在今天凌晨1時許，由警方前往其住處將人帶回。

    據悉，2嫌聲稱是因為對當下時事不滿，才想出朝民進黨部來丟雞蛋洩憤，他們是趁著昨天民眾黨舉辦活動時，趁著活動結束，開車進入民進黨黨部所在的大樓地下室，再搭電梯上10樓，從背包中拿出雞蛋丟擲。

    警方說，李嫌、洪嫌最終被依侵入住宅、恐嚇、毀棄損害等罪嫌函法辦。

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    洪嫌、李嫌以人潮當作掩護。（記者王冠仁翻攝）

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    民進黨中央黨部遭丟雞蛋。（記者王冠仁翻攝）

    民進黨中央黨部遭丟雞蛋。（記者王冠仁翻攝）

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