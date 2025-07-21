大罷免倒數！國民黨宜蘭主委林明昌「請假」到朱立倫任期結束

國民黨宜縣黨部主委林明昌「請假」到黨主席朱立倫任期結束，以後也沒有接任黨部主委意願。（資料照）

2025/07/21 09:39

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌因涉嫌推動幽靈連署，罷免民進黨立委陳俊宇，被檢方起訴並求處重刑；最近宜蘭政壇盛傳林明昌「請辭」黨部主委，林明昌電話未接；他的兒子、縣議員林岳賢說，沒有請辭，只是「請假」到黨主席朱立倫任期結束，父親年紀大了，以後也沒有接任黨部主委意願。

宜蘭地檢署5月偵辦陳俊宇遭幽靈連署罷免案，被視為全案核心的林明昌被諭令80萬元交保。檢方在6月起訴林明昌等12人，檢方認為，林明昌等人位居縣黨部領導地位，均有決策權，林不僅知情偽造名冊，更指示要小心辦理送件，還親自找人掛名領銜人，並給黨部10萬元零用金支出抄寫名冊的報酬，還在收支領據上核章，證據確鑿仍推諉卸責，矢口否認涉案，要求從重量刑。

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最近宜蘭政壇，盛傳林明昌請辭縣黨部主委；林岳賢說，父親從交保後就向黨部請假，因為很多黨工也都是涉案被告，如果到黨部去，難免會碰到講講話，到時候又被爆出什麼串證，扭曲事實大作文章，因此乾脆請假不要接觸，現在黨部事務多交給新任書記長武建華處理，如果真有重要的事，父親現在都多五穀廟作志工，武會到五穀廟找他商量。

雖然林岳賢否認父親請辭，但他也坦言，林明昌會一直請假到黨主席朱立倫任期結束；不管新的黨主席是誰？父親年紀大了，沒有接任縣黨部主委意願；去年初，前議長張建榮請辭黨部主委，林明昌時任副主委就想同進退，但朱立倫一直慰留，請他代理主委，後來真除，沒想到卡到幽靈連署官司，希望退休好好面對司法，盼全身而退。

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