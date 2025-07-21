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    民眾黨集會喊2萬人到場 四叉貓秀空拍圖打臉「頂多1500」

    「四叉貓」劉宇在臉書上貼出民眾黨集會空拍圖。（圖擷取自「四叉貓。劉宇（滾動）」臉書粉絲專頁 ）

    「四叉貓」劉宇在臉書上貼出民眾黨集會空拍圖。（圖擷取自「四叉貓。劉宇（滾動）」臉書粉絲專頁 ）

    2025/07/21 09:57

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨（20日）號召小草在民進黨中央黨部外舉行反罷免集會，民眾黨估算現場有2萬民眾到場相挺。不過網紅「四叉貓」劉宇在臉書上貼出民眾黨集會空拍圖，強調人數大概只有1500人，質疑民眾黨「怎麼有臉喊到兩萬人」？

    「四叉貓」指出，民眾黨20日在民進黨中央黨部門口辦活動，號稱遊覽車免費且數量沒上限，前段人數約500人、後段約1000人，這場人數極限就1500人。「四叉貓」也透露，他剛好有朋友在民進黨中央黨部附近的辦公大樓上班，所以才能用空拍視角拍下民眾黨反罷免集會的人潮。

    不過「四叉貓」昨深夜再度發文表示，他的直播畫面歡迎大家使用，但他發現有媒體報導的圖片說明中，竟然寫著「民眾黨提供」。「四叉貓」質疑：「沒有一定要寫來源，但有寫的話應該是出自四叉貓才對吧，民眾黨翻拍我的畫面後，直接變成民眾黨提供是怎樣？這個畫面看就知道只有1500人，怎麼有臉喊到兩萬人！」

    在「四叉貓」的人數估算圖文下方，許多網友也紛紛留言：「上次人比較多欸，越辦越少真糟糕XD」、「到目前為止，還算滿意國蔥關燈的速度。」、「來了這麼多人、不簡單、可喜可賀。」、「加上旁邊的草，起碼有30萬＋」、「看到這個人數終於放心了，表示大多數台灣人的公民素養還是很不錯的！」、「旁邊那片草也要算進去啦！」

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