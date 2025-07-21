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    林國成台上飆罵賴清德三字經、臉書道歉 網友不爽湧入痛罵

    民眾黨立委林國成（右）昨天在台上痛罵賴清德三字經，事後在臉書發文道歉，但網友不領情，湧入其臉書留言批評。（資料照）

    民眾黨立委林國成（右）昨天在台上痛罵賴清德三字經，事後在臉書發文道歉，但網友不領情，湧入其臉書留言批評。（資料照）

    2025/07/21 09:13

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨（20日）號召「小草」在民進黨中央黨部外舉行反罷免集會，民眾黨立委林國成宣講時卻以「幹～Ｘ娘」、「啥潲」等髒話痛罵總統賴清德。事後民進黨表達最嚴厲譴責、要求公開道歉。林國成昨晚7點在臉書發文道歉，自稱「一時情緒失控」，不過網友不領情，紛紛湧入留言批評。

    林國成在臉書發文表示：「今日下午站在民主起義『反罷要贏、台灣要贏』的舞台上，看到這麼多反對大惡罷的朋友願意站出來，又想起日前他到台南走訪看到的災民慘況，對比賴清德政府只顯搞大罷免不顧災民死活，一時之間情緒失控造成失言。」

    林國成說：「我在這裡要跟大家說一聲抱歉，在公開場合下情緒失控，為社會帶來不好的示範的確不妥，有錯就要認，也拜託大家不要被模糊焦點，7/26一定要出來投票，投不同意罷免票。」

    針對林國成的臉書道歉文，許多網友仍不領情，紛紛在林的臉書貼文底下留言批評：「整個黨就是這樣的貨色。」、「失望透了！媒體上大聲謾罵，檯面下小小道歉。」、「支持總統提告低質無選票的立委。」、「謝謝委員的賜票，因為你今天的ㄍㄋㄌ，一定可以拉到很多同意票。」、「你若不是不分區，也是被罷的其中一個。」、「不入流又沒水準，整個黨都一樣！」、「和館長一樣而已，沒事的～」、「我的稅金為什麼是來養你這種人？」

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