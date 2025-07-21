花蓮罷傅志工又遭暴力攻擊！議員楊華美：請傅崐萁約束支持者

距離罷免傅崐萁投票剩不到6天，花蓮街頭昨天又傳罷傅志工遭攻擊的案例，有男子以要檢舉志工違法為由攔下騎自行車的志工不讓離開。（議員楊華美臉書）

2025/07/21 06:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕距離罷免投票剩不到6天，花蓮街頭昨天又傳罷免傅崐萁志工遭攻擊的案例，動手推騎自行車宣傳志工，跟上月刻意推擠女性志工及看板的男子同一人。

花蓮警方指出，已經受理此件案子，當時有名李先生在花蓮市中正路攔下騎自行車的民眾，並打電話檢舉騎自行車騎士涉嫌違反選罷法、腳踏車改裝涉嫌違反道路交通管理處罰條例等等，在報案過程中有阻礙騎士離開的舉動，警方到場後依法請選委會選監小組判斷有無違反選罷法。對於李先生是否有無違反強制罪等嫌疑，將進一步調查釐清。

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縣議員楊華美在臉書上寫說，不同意見方都應該積極約束自己的支持者，不要有過激的舉動，尤其動手更是絕對不允許的。最後一週難免激情，但務必謹守「誠實、守法」的基本原則。

楊華美說，罷免傅崐萁行動來到最後一週，週末雨天，志工仍用盡力氣地在街頭懇託，「挺美小隊」從過往選戰，都非常習慣用三輪車在市區繞行，在沒有擴音器、也買不到大型看板的情況下，進行寧靜的宣傳。這回罷傅行動，三輪車再次由志工駕駛，在市區繞行，三輪車騎了十幾年，昨天首次遇到不同意見者用機車逼車，甚至出手推志工的情況，菸灰還彈到志工身上。

民主社會容許不同意見者用自己的的方式在不違法的前提下宣傳，但絕不容許暴力發生。楊華美說，可以理解，罷免行動走到最後，不同的支持者可能因為危機、情緒而有更高漲的行動，但底線應該是不能有暴力行為。對影片中的行為強烈譴責，也已經報警；更重要的是，最後一週，可能各種荒謬的行為會持續發生，呼籲大家不要被這種行為激怒，愈冷靜，「傅隨組織」就愈緊張，也為這場罷免行動克制在「守法」的底線上。

這名李先生政治傾向相當明顯，上月27日也把機車騎上人行道，並從後面大罵罷團志工「你們不要擋在這裡啦！」然後直接打電話報警檢舉志工違反集會遊行法，過程中還不斷用肢體推擠女性志工，甚至直接在志工旁邊抽菸，用二手菸熏志工，有員警上前維持秩序還遭李先生向員警說：「我剛打電話去找你們的所長」，沒想到警員霸氣回應「我就是所長！」

距離罷免傅崐萁投票剩不到六天，花蓮街頭昨天又傳罷傅志工遭攻擊的案例，有男子以要檢舉志工違法為由攔下騎自行車的志工不讓離開。（民眾提供）

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