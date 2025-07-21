別讓中國決定台灣未來 罷免涂權吉領銜人：台灣是台灣人的台灣

公民團體「全力一擊」罷免涂權吉呼籲支持者「1人拉4票」，726投下同意罷免，共同守護台灣的自由民主。（記者李容萍攝）

2025/07/21 00:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市罷免6個選區國民黨立委投票將在26日舉行，公民團體「全力一擊」罷免涂權吉20日晚上於舊楊梅夜市宣講，雖然活動前突然大暴雨，但仍澆不息全場爆滿支持者的熱情，罷團領銜人Rick呼籲「我們不要讓中國14億人決定我們的未來，我們要在726堅定的告訴國際社會台灣是台灣人的台灣」。

這場宣講邀請退役飛官「鷹爸」徐柏岳、立委林月琴、獨立樂團主唱許大俠（許霈文）、民進黨發言人卓冠廷、知名足球球評石明謹、桃園市議員于北辰、民進黨副秘書長何博文等人助講。同聲齊呼只要726站出來投票，一定能將不適任立委通通罷掉、一定能翻轉桃園！

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林月琴指出，涂權吉不顧基層民生，刪減多項與民生相關的預算。她直言，涂權吉形同國民黨立院黨團總召傅崐萁的小弟，對方提出什麼法案涂就照單全收。她琴呼籲支持者「1人拉4票」，7月26日投下同意罷免，共同守護台灣的自由民主。

于北辰提到，他身為37年國民黨員，選擇離開國民黨是為了堅守反共立場。他強調，台灣可以有不同政治聲音，但不能容許親中勢力滲透。

鷹爸則呼籲藍軍覺醒：「我跟于北辰一輩子被教導熱愛中華民國，這一刻不能鬆懈，要站出來、守到最後一刻。

立委林月琴（右）和「全力一擊」罷免涂權吉團隊志工FISHER（左）呼籲支持者「守護台灣，作伙來罷！」（記者李容萍攝）

立委林月琴出席公民團體「全力一擊」罷免涂權吉造勢活動，呼籲支持者726票投 「同意罷免」。（記者李容萍攝）

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