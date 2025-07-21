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    藍營桃園反罷 朱立倫又喊民進黨抹紅、真正反共是國民黨

    國民黨主席朱立倫（中）、台中市長盧秀燕（右6）、桃園市長張善政（右5）等人出席「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜，力保國民黨立委繼續留在立院，呼籲選民投下「不同意罷免」。（記者李容萍攝）

    國民黨主席朱立倫（中）、台中市長盧秀燕（右6）、桃園市長張善政（右5）等人出席「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜，力保國民黨立委繼續留在立院，呼籲選民投下「不同意罷免」。（記者李容萍攝）

    2025/07/21 00:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕罷免投票前最後黃金星期日，國民黨主席朱立倫20日晚上壓軸出席桃園中壢舉辦的「反惡罷，顧桃園」守護民主之夜，他與趕場的台中市長盧秀燕、桃園市長張善政和6位立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲及邱若華同台，朱立倫最後帶頭高喊「全台灣每一席都要守住、桃園六席全部守住」，以及「守護台灣、守護民主，726出來投不同意罷免」。

    朱立倫指出，桃園6席立委每天拚死拚活為桃園建設、拚財劃法為民眾謀福利，民進黨欺人太甚，欺負張善政、欺負朱立倫、欺負桃園市議會，726大家站出來讓賴清德總統知道，前總統陳水扁不敢做的、前總統蔡英文不會做的，民進黨前面不屑做的，想要打掉雜質、想要獨裁的賴清德將會「大罷免大失敗」，讓賴回歸、好好做事情，不要再搞一人獨裁。

    朱立倫說，7月26日要讓賴清德回歸好好做事情，不要再搞一人獨裁，這一次希望勇敢站出來投下不同意，對賴清德投下不同意罷免，告訴賴清德、民進黨夠沒出息，到最後永遠要用抹紅這一招，民進黨居然講反共，他強調，國民黨才是真正反共、捍衛民主的政黨，更要兩岸和平，是反共和平的政黨，民進黨是假反共真台獨，假反共真戰爭的政黨，「我們要選擇和平的政黨、反對台獨與戰爭的政黨」。

    朱立倫還說，所有立院通過的民生法案，無論財劃法、普發現金1萬元，絕對不能被柯建銘、被民進黨沒收，26日大家站出來投下不同意罷免，對獨裁者賴清德說不同意，對破壞民主的罷團說不同意。

    稍早，張善政則說，6席立委為桃園爭取建設，通過財劃法為桃園增加259億，桃園鄉親上一次立委選舉發揮明智眼光6席全壘打，726繼續捍衛6席立委全壘打，「我們不同意罷免，就是最佳選擇」。

    罷免投票前最後黃金星期日，國民黨在桃園中壢舉辦「反惡罷，顧桃園」守護民主之夜。（記者李容萍攝）

    罷免投票前最後黃金星期日，國民黨在桃園中壢舉辦「反惡罷，顧桃園」守護民主之夜。（記者李容萍攝）

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