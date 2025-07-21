盧秀燕狠批柯建銘「想當立法院長」搞大罷免 呼籲大罷免大失敗、救救民進黨

國民黨主席朱立倫（中）、台中市長盧秀燕（右5）、桃園市長張善政（右4）等人出席「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜，力保國民黨立委繼續留在立院，呼籲選民投下「不同意罷免」。（記者李容萍攝）

2025/07/21 00:21

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨昨晚（20日）桃園中壢舉辦「反惡罷，顧桃園」守護民主之夜，台中市長盧秀燕致詞表示，她今日罷免投票前最後星期天的行程如同「折返跑」，先從台中北上跑台北再往南到新竹，晚上又北上桃園助講，自己馬不停蹄的奔波。她提問「南部近日水災，民進黨總統、院長、黨工在幹嘛？」她狂轟立院民進黨團總召柯建銘為一己之私要當立法院長搞大罷免，呼籲726一定要「大罷免大失敗」，讓民進黨好好檢討，我們也要救救民進黨。

盧秀燕與國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝和公民團體發動罷免的6席立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲與邱若華等人同台，盧秀燕指出，1986年民進黨創黨，當時她是電視台記者，很多人都是看著民進黨成長茁壯，也認同民進黨的創黨理念，但是現在的民進黨怎麼了？從當初爭取民主到現在打壓民主，在野黨的辛苦民進黨一定了解，但現在民進黨卻在司法追殺在野黨。

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盧秀燕說，日前颱風丹娜絲過境為南部帶來嚴重災情，日前丹娜絲颱風過境後的南部災情慘重，台南、嘉義都將近2萬戶屋殼被掀掉，現在下雨天氣不穩，這些家戶怎麼辦？連民進黨籍的嘉義縣長翁章梁也不忍了，向全國發出求救訊號，但她想問週日各罷免方疲於奔命，「請問民進黨的總統（賴清德）、行政院長（卓榮泰）、黨工們在做什麼？有跟災民站在一起嗎？」

盧秀燕說，自己與柯建銘是立院的同事，但民進黨為了柯一個人想當立法院長，全國重選、選輸翻桌，去年初本屆立委才就職，柯卻把整個國家都拖下去、勞民傷財。現在她不懂的是，為什麼民進黨大家都要聽柯建銘的，民進黨曾經有理想、很努力過，但因為柯建銘的一黨之私搞得烏煙瘴氣，沉落到罪惡的深淵，民進黨全黨可以因為柯而墮落 ，但我們的國家不能為了柯而犧牲。

國民黨舉辦「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜，力保國民黨立委繼續留在立院。（記者李容萍攝）

國民黨舉辦「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜，台中市長盧秀燕表示，民進黨為了柯建銘想當立法院長，全國重選、選輸翻桌。她不懂的是，為什麼民進黨大家都要聽柯建銘的。（記者李容萍攝）

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