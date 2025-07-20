黃國昌：賴清德為掩飾治理失靈 在自己同胞找敵人搞鬥爭

民眾黨主席黃國昌（中）趕場桃園，號召民眾黨支持者726出門，投不同意罷免票。（記者李容萍攝）

2025/07/20 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕罷免投票前最後黃金星期日，國民黨今晚在桃園中壢舉辦「反惡罷，顧桃園」守護民主之夜，藍白大咖輪番助講，民眾黨主席黃國昌趕場助講，他聲音沙啞地重申反罷免是民眾黨捍衛台灣民主最重要戰役，絕對不會缺席，他痛批賴清德總統批反對民進黨者全是雜質，「讓人民憤怒達到最高點」，號召小草與民眾黨支持者726出門，投不同意罷免票。

黃國昌說，過去一年多，他無法相信也無法理解賴清德走進總統府後，不肯好好彎下腰來、捲起衣袖幫台灣人民做事，從去年520迄今，看到民進黨繳不出像樣成績單，為了掩飾執政無能、治理失靈，選擇在自己同胞裡面找敵人搞對立、搞鬥爭與衝突，他強調「這不是我們認識的台灣。」

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黃國昌說，台灣是充滿善良的百姓，大家共同成長的土地，前總統蔡英文曾說，在這塊土地沒有一個人為自己的認同道歉，但現在賴清德卻說，批評民進黨、反對民進黨全部都是雜質，這樣的政府與總統，讓人民憤怒達到最高點。」

黃國昌強調，民眾黨不會袖手旁觀，響應反惡罷是共同守護台灣的民主，防止台灣走向專制極權道路，民眾黨和國民黨合力在立法院兌現對選民承諾，修改巴氏量表、還給勞工五天假、推法庭直播、還財於民還有兒虐修法等，呼籲民眾黨支持者、小草們「反攻號角已經響起了」，大家要出門投下不同意罷免票。

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