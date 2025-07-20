翻轉深藍鐵票區！數千人齊聚文山捍衛民主 吳思瑤：起風了

「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動！20日在台北景華公園舉行，立委吳思瑤、吳沛憶等民代到場宣講。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/20 23:23

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會民進黨團今天在文山區景華公園舉辦「台北同意罷」大安文山場活動，由在地議員簡舒培、王閔生及趙怡翔共同主持，除了北部人，屏東立委徐富癸組成「屏東助選團」率隊北上加持。簡、王、趙表示，捍衛台灣民主、文山不落人後，726投同意翻轉深藍選區，現場2度喊出有3000人甚至5000人同嗨。

「讓整個台北市聽見人民的怒吼！」王閔生、趙怡翔、簡舒培表示，這次透過大罷免讓藍白看見，台灣人民渴望的是民主與反共，因此共同站出來，作為民進黨的地方議員，必定要跟公民團體站在一起，攜手邀請民眾支持給予更大的力量。造勢辦在文山、南中正，是因這裡是數一數二的深藍選區，只要能夠罷免過關，24席一定大罷免大成功。

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吳沛憶指出，大罷免行動讓她回想起11年前，反服貿起初沒有很多人站上街頭，最後卻有50萬人參與。過去一年來，許多人從新聞媒體看到國會亂象，都對台灣的民主感到憂心不已，然而公民們始終堅持到底、把握每一溝通的機會，就是要告訴身邊的人，民主得來不易，今天看到現場人潮，非常有信心。最近看到很藍委懇託人民搶救他們，但人民沒有拯救民代的義務，反倒是立委有保護人民和國家的責任，希望大家透過行使罷免權讓藍委知道，進入國會應為台發聲。

吳思瑤表示，當王閔生、趙怡翔跟她說要在很藍、很藍的文山區，舉辦726前集氣造勢，本來有點擔心，但是今天到場看到民眾的熱情，加上昨晚重回「這一切民主噩夢的起點」立法院青島東路，也許諾要讓它成為「終止民主失序亂象的終點」，還有718在大安森林公園的牽手護大安的盛況，讓她放心不少，「起風了！我們就要翻轉文山、大安及北市五席，全罷了！」一起走完最後一哩路。

現場也邀請藝人楊烈及董事長樂團高歌帶動氣氛；董事長樂團說，成軍28年從未換過團員，所有人的中心思想一致，立場未曾改變，大罷免令人感動的是，長期以來有很多人在為台灣努力，即便派別不同，仍有共同的「反共」目標，「我們都是台灣人，台灣人愛自己的國家有什麼不對，大家團結一致保護台灣的民主自由！」

「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動！20日在台北景華公園舉行，民眾們帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

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