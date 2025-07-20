藍桃園守護民主之夜 蔣萬安轟賴清德只搞政治、不幹正事

台北市長蔣萬安（中）抨擊民進黨發動大罷免，是無差別罷免6位優秀立委。（記者李容萍攝）

2025/07/20 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕726罷免投票倒數，國民黨今晚於桃園中壢舉辦「反罷免，顧桃園」守護民主之夜，藍白大咖集結，台北市長蔣萬安首先上台表示，民進黨發動的大罷免，無差別罷免6位優秀的立委，是何其荒謬，呼籲選民726勇敢站出來，告訴政府、告訴賴清德總統，「我們要政府照顧民生，我們不同意賴清德只搞政治鬥爭、不幹正事」。

蔣萬安表示，26日要反對民進黨破壞台灣民主、濫用罷免制度的大惡罷，也要好好感謝桃園這6位立委，去年政府稅收超收5200多億，國民黨立委爭取普發現金1萬元還稅於民，天經地義，結果民進黨卻反對，還說是違憲，民進黨已經「罷免罷到瘋掉」，台南災情非常嚴重，很多台南鄉親家園泡水、屋頂毀損，至今仍無電可用，賴清德卻告訴災民「要靠自己」。

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蔣萬安抨擊，什麼時候政府變得這麼冷血？如果賴清德把搞大罷免的力氣，十分之一用來救災，如果把政治鬥爭的狠勁，用來抬經濟就不會萬物起漲，也不會關稅談判談不下來，讓人民人心惶惶。

新北市長侯友宜上台提到，現在是台灣政治最悲哀的時刻，民進黨因為輸不起的人竟然發動大罷免，叫公民團體在前面擋，自己躲在後面，這種沒有差別的罷免，怎麼讓人服氣。他認為，罷免成功台灣就會失去自由，台灣很多媒體、網路，用政府的資源鋪天蓋地變成一言堂，明明是白的講成黑的，訊息都是錯的，政府不好好的打仗，反而用這種方式欺騙民眾。

侯友宜還問台下支持者「桃園6名優秀立委有做任何一件不對的事情嗎？」民進黨為了一黨獨大，為了反對民進黨的人，就把他們罷免。民進黨選舉就一招而已，用「抗中保台」、「中共同路人」惡劣栽贓、打擊在野黨，必須把是非、公平正義都追回來，726勇敢站出來投票。

「戰鬥藍」發起人趙少康則說，民進黨勞師動眾、勞民傷財，已經到瘋狂的地步，民進黨喊罷免國民黨叫做反共保台，如果這31位藍委都是匪諜，那台灣變成什麼樣子？你會相信嗎？最近漢光演習是有史以來最長，有人願意桃園變成將來兩岸的戰場嗎？他警告「票投民進黨，台灣變戰場，票投大罷免，全民上戰場」，26日一定要出門投下「不同意罷免」。

新北市長侯友宜上台提到，現在是台灣政治最悲哀的時刻，民進黨因為輸不起的人竟然發動大罷免。（記者李容萍攝）

「戰鬥藍」發起人趙少康直指，民進黨勞師動眾、勞民傷財，已到瘋狂地步。（記者李容萍攝）

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