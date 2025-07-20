不忍了 基隆「絕沛必勝」晚會 罷團籲衝破8萬票罷免林沛祥

罷團「基隆絕沛」今天（20日）晚間在基隆慶安宮舉辦「罷免是愛，絕沛必勝」晚會，網紅皮筋兒帶著人偶「負心人」、「邊緣人」上台，掀起第一波高潮，台下笑聲不斷。（記者俞肇福攝）

2025/07/20 22:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆立委林沛祥罷免案將於7月26日投票，推動罷免林沛祥的公民團體「基隆絕沛」今天（20日）晚間在基隆慶安宮舉辦「罷免是愛，絕沛必勝」晚會，罷團領銜人陳青逸與受邀的民進黨公職人員、節目主持人呂捷輪番接力發言，批評林沛祥上任一年多只提一個法案，不是適任的立委；陳青逸呼籲，距離本週六投票還剩下最後5天，拜託大家「一人拉5票」、「衝破8萬票」、「罷免投同意」、「反共更有力」！

林沛祥則回應說，這1年多來，他為基隆所做的每件事，無論查弊案、爭取預算，還是推動民生法案，都是因為市民的託付、也是他堅持要做的事情，諷刺的是，正因為這些努力，卻成了民進黨要罷免他的理由；呼籲市民面對這場惡意的罷免行動，再次用選票守住基隆，守護台灣民主，堅定投下「不同意罷免」票。

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民進黨發言人吳崢今晚在基隆指出，林沛祥自稱是Top1%的優秀人才，卻把立法院搞得烏煙瘴氣，這樣的立委要不要罷免？林沛祥則表示尊重。

陳青逸說，越來越多市民向他反映一定要罷免林沛祥，因為如果罷免林沛祥未通過，就要再忍耐林沛祥將近3年，讓他跟著國民黨立委傅崐萁胡搞瞎搞。陳青逸表示，明天（21日）晚上7點的公辦罷免電視說明會，他要請林沛祥告訴大家，過去500多天，每月領20萬元薪水，到底提了哪些法案？林沛祥表示，7月23日造勢晚會在國門廣場舉辦，他不是主角，真正的主角是每位願意挺身而出的市民，拜託大家7月26日出來投票，用投票守住基隆、守護台灣民主。

電視節目主持人呂捷參加基隆的「罷免是愛，絕沛必勝」晚會，呼籲台下支持者7月26日要出來投票，用選票選擇自己的未來。（記者俞肇福攝）

罷團「基隆絕沛」今天在慶安宮舉辦「罷免是愛，絕沛必勝」晚會，民進黨公職人員一起上台，呼籲台下支持者7月26日出來投同意罷免票，讓國會正常化。（記者俞肇福攝）

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