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    竹市反雙罷 韓國瑜痛批用國家資源幹掉反對黨、國會淪民進黨玩物

    立法院長韓國瑜（中）痛批國會淪為民進黨玩物，執政黨用國家資源幹掉反對黨。（記者蔡彰盛攝）

    立法院長韓國瑜（中）痛批國會淪為民進黨玩物，執政黨用國家資源幹掉反對黨。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/20 22:12

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕立法院長韓國瑜今晚參加新竹市藍白陣營舉辦的反雙罷晚會表示，執政黨藉國家機器資源，要把31席藍營立委全殺、一個不留，若民進黨算盤成功，將只剩一個政黨專制獨裁。此外，新竹市長高虹安若被罷掉，民進黨團總召柯建銘的手將會伸進市府。

    韓國瑜說，最近接待外賓已經完全沒信心，國會淪為民進黨的掌中玩物，執政黨用國家資源幹掉反對黨，至今他仍覺得「大罷免怎麼會發生？太誇張了！」

    他指出，新竹納稅全國第一，教育、交通、醫療與城鄉發展迫切需要中央挹注資源，鄭正鈐在立院幫大家爭取預算、監督中央政府，這是要支持的立委，呼籲投不同意罷免；此外，高虹安若被罷免，行政院將指派新市長來市府，一定又是民進黨的官員，不管這人是誰，將百分之百聽柯建銘的話，柯的手又回到新竹市政府。

    館長陳之漢晚上也說「新竹不能落入壞人手中！」自己過去支持民進黨，自認是台獨份子，質疑總統賴清德至今遲未實現台獨理念，「賴清德眼中的『台獨』不是台灣獨立，而是台灣獨裁。」他也喊話：「健身房可以收掉，民進黨一定幹掉。」南部豪雨風災，政府冷漠無感，只關心罷免，「這次政府不是忙救災，而是忙著『大罷免、大成功』，結果『大罷免、大烙賽』」。

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