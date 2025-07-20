「鷹爸」徐柏岳：726不只是一場罷免 將決定台灣未來

林志潔（右）與鷹爸徐柏岳（左）暢談「反共作為最大公約數：726後的台灣」。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/20 22:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人今天密集到新竹陪立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與站台助講，新竹雙罷發言人林志潔對此回應，這釋放兩個訊息：第一是藍白非常焦慮，這也代表大罷免成功機率極高；第二則是國民黨人才匱乏，為「傅隨組織」所綁架。

林志潔表示，國民黨若擔心這兩人被罷免後，自己的黨內找不到其他更優秀適任的人才，這個政黨是否有本質上的問題？

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林志潔指出，趙少康批評民進黨對不起民進黨先賢，她想他的主體弄錯了，國民黨立委才是對不起對共產黨有著清楚了解，將反共納入政黨核心精神的國民黨先賢。

她說蔣經國總統生前堅決反對一國兩制，痛斥中共是邪惡魔鬼，一生反共的兩蔣，面對這些對中共卑躬屈膝，不惜充當買辦代理人，親共賣台的國民黨立委，才真的會死不瞑目，希望大家團結來罷免這些背叛國家和憲法的偽藍軍。

今天下午林志潔與「鷹爸」徐柏岳暢談「反共作為最大公約數：726後的台灣」舉辦的講座當中，林志潔抨擊，藍白立委制訂毀憲亂政法律，嚴重影響我國國防、科技等等層面，且中國利用台灣的自由民主，趁機滲透進國會，這是台灣人民必須警覺的事情。

林志潔說，有立委明明本身就債臺高築，如今面對被罷免的命運，竟然路邊都是反罷免的廣告，不禁讓人懷疑，其背後是否有紅色資助？

徐柏岳則說，726絕對不只是一場罷免而已，它是會決定台灣未來100年國運的重要日子，台灣要在這一天，向全世界展現出什麼叫做公民的力量，726的大罷免大成功，絕對會讓台灣脫胎換骨。

徐柏岳說，他接受國外媒體的專訪，提到為何726這天如此重要，問題就在於這天的勝利，將可以帶給台灣人民信心，也讓世界清楚知道，台灣人就是自己的主人，我們自己對於台灣的未來，有絕對的信任。

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