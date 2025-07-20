為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「鷹爸」徐柏岳：726不只是一場罷免 將決定台灣未來

    林志潔（右）與鷹爸徐柏岳（左）暢談「反共作為最大公約數：726後的台灣」。（記者蔡彰盛攝）

    林志潔（右）與鷹爸徐柏岳（左）暢談「反共作為最大公約數：726後的台灣」。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/20 22:35

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人今天密集到新竹陪立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與站台助講，新竹雙罷發言人林志潔對此回應，這釋放兩個訊息：第一是藍白非常焦慮，這也代表大罷免成功機率極高；第二則是國民黨人才匱乏，為「傅隨組織」所綁架。

    林志潔表示，國民黨若擔心這兩人被罷免後，自己的黨內找不到其他更優秀適任的人才，這個政黨是否有本質上的問題？

    林志潔指出，趙少康批評民進黨對不起民進黨先賢，她想他的主體弄錯了，國民黨立委才是對不起對共產黨有著清楚了解，將反共納入政黨核心精神的國民黨先賢。

    她說蔣經國總統生前堅決反對一國兩制，痛斥中共是邪惡魔鬼，一生反共的兩蔣，面對這些對中共卑躬屈膝，不惜充當買辦代理人，親共賣台的國民黨立委，才真的會死不瞑目，希望大家團結來罷免這些背叛國家和憲法的偽藍軍。

    今天下午林志潔與「鷹爸」徐柏岳暢談「反共作為最大公約數：726後的台灣」舉辦的講座當中，林志潔抨擊，藍白立委制訂毀憲亂政法律，嚴重影響我國國防、科技等等層面，且中國利用台灣的自由民主，趁機滲透進國會，這是台灣人民必須警覺的事情。

    林志潔說，有立委明明本身就債臺高築，如今面對被罷免的命運，竟然路邊都是反罷免的廣告，不禁讓人懷疑，其背後是否有紅色資助？

    徐柏岳則說，726絕對不只是一場罷免而已，它是會決定台灣未來100年國運的重要日子，台灣要在這一天，向全世界展現出什麼叫做公民的力量，726的大罷免大成功，絕對會讓台灣脫胎換骨。

    徐柏岳說，他接受國外媒體的專訪，提到為何726這天如此重要，問題就在於這天的勝利，將可以帶給台灣人民信心，也讓世界清楚知道，台灣人就是自己的主人，我們自己對於台灣的未來，有絕對的信任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播