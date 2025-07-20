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    中5罷免說明會 領銜人問「反共嗎？」黃健豪：我反共也反獨裁

    中五選區立委黃健豪罷免案說明會今晚舉行，黃健豪說，他反共也反獨裁，台灣若提「是否贊成中國統治台灣」公投案，大家都會反對。（記者蘇金鳳攝）

    中五選區立委黃健豪罷免案說明會今晚舉行，黃健豪說，他反共也反獨裁，台灣若提「是否贊成中國統治台灣」公投案，大家都會反對。（記者蘇金鳳攝）

    2025/07/20 21:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中五選區立委黃健豪罷免案說明會今晚舉行，罷免領銜人廖金漳強調，全世界只有中國會打台灣，他問黃健豪「你反共嗎？」黃健豪說，他反共也反獨裁，台灣若提「是否贊成中國統治台灣」公投案，大家都會反對。

    市選委會今天舉行3場罷免說明會，中五選區是第三場今晚7點直播，由廖金漳與黃健豪分別提出說明。

    廖金漳強調，自己是台商，在中國待了27年，中國滲透台灣非常嚴重，中國是沒有人權沒有民主的國家，不要對中國存有幻想；他認為台灣在中國滲透之下很危險，如果沒有一個懂中國的人出來講話，會一個個被騙，中國對台滲透是全面性的，任何團體都可能被滲透。

    廖金漳表示，台灣不可能容納敵國人來用健保，「中國是世界上唯一會打台灣的」，旅居海外朋友更擔心台灣，不想最後沒有家可以回。

    黃健豪則說，他反共也反獨裁，台灣若提公投案「是否贊成中國統治台灣」，相信大家都會反對。他出生在中華民國，只有中華民國國籍及護照，不會跑出國賺錢，不能質疑他愛國決心，台灣有國安局、國安會，去年里長去中國旅遊被約談，若他賣台，國安局早就把他抓走了。

    黃健豪表示，希望7月26日投不同意，不是為任何國民黨立委，是不同意罷免被亂用，不希望一黨獨大。

    中五選區罷免領銜人廖金漳指出，全世界只有中國會打台灣。（記者蘇金鳳攝）

    中五選區罷免領銜人廖金漳指出，全世界只有中國會打台灣。（記者蘇金鳳攝）

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