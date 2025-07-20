台東「挫賓踹共」雨中凝氣勢 籲拋選舉恩怨全投同意罷免

立委莊瑞雄在台東造勢晚會呼籲大家1人拉5票，罷掉立委黃建賓。（記者黃明堂攝）

2025/07/20 21:34

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓將於26日投票，最後的週日雖然被薇帕颱風外圍環流大雨籠罩，仍舉辦「挫賓踹共」造勢大會，凝聚罷免氣勢，群眾穿雨衣搖旗大喊「大罷免、大成功」；立委莊瑞雄請二階連署的1萬多人，每人拉5票，一定要過讓黃建賓下台，台東子弟、高雄市議員林智鴻則籲本屆立委選舉時，賴坤成及劉櫂豪的支持者都能拋下恩怨，全力投下同意票，罷免黃建賓。

民進黨台東縣黨部與挫賓總部舉辦的罷免黃建賓造勢晚會，在四維路與外環道交叉口前舉辦，雖然下著雨，但沒澆息支持大罷免的群眾熱情，先由歌手達卡鬧及莫言演唱罷免歌曲，再由挫賓志工著恐龍裝及「刪太子」表演自創罷免歌舞，炒熱現場氣氛！

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罷免領銜人洪銓政批評黃建賓濫刪預算意圖癱瘓政府，不只親中，還修法放寬中配取得台灣身分證資格，將造成中配人數優勢，影響台灣政治；林智鴻說，中國統戰部今年初說要讓台灣島內裂痕又深又長，國民黨的行為完全在配合中國，這次罷免的意義就在於守護台灣主權。

莊瑞雄則批評黃建賓在立法院濫刪預算，台東是農業縣，農業部編列經費要補助天災損失，但黃建賓刪掉了9000多萬元，卻敢在罷免答辯書中說他最照顧農民；台東離島最需要救護直升機搶救人命，空勤總隊救人不分黨派，黃建賓卻連直升機的維修費用也刪掉。前立委賴坤成也批黃建賓跟隨傅崐萁親中投共、濫刪預算，一定要罷免他。

洪銓政說，罷免黃建賓要過關，需要近2萬9000張同意票；林智鴻指出，本屆立委選舉，綠營賴坤成與劉櫂豪加起來得票數超過4萬票，卻因分裂，導致黃建賓以2萬多票當選，希望賴、劉支持者放下恩怨，團結投下同意票，也請二階連署一人拉一票。莊瑞雄表示，中國國台辦已「敬告島內同胞」，罷免要投下不同意票，當中國對台灣指指點點，大家就應該知道要投下「同意票」，請二階連署者必須一人拉5票，才能確保罷免黃建賓過關。

台東大罷免造勢晚會在雨中舉辦。（記者黃明堂攝）

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