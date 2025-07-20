林國成三字經辱罵賴總統 王義川：民眾黨已全面「館長化」

綠委王義川（前中）呼籲台灣人一定要在26日，用手中的一票，將國會裡中共代言人罷掉。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/20 21:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園罷團今（20）日晚間在風禾公園舉辦「同意罷免‧轉動桃園－六區全罷・光復桃園」晚會，近4000支持者將現場擠得水洩不通，民進黨立委王義川率領民進黨黨公職鞠躬感謝罷團，才能成功讓桃園6席全罷進入最後投票，並呼籲台灣人一定要在26日，用自己手中的一票，將國會裡的中共代言人一個個罷掉，向全世界傳達「反共」的聲音。

「光復桃園」罷團晚會湧4000人

晚會現場，立委郭昱晴、王義川、張雅琳、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、議員李宗豪、黃家齊、黃瓊慧、余信憲、彭俊豪、魏筠、陳雅倫、許清順、許家睿等民進黨黨公職都到場。

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王義川宣講前請所有民進黨黨公職，深深一鞠躬感謝罷團，他說，這段時間罷團志工非常地辛苦，無論下雨、大太陽都在街頭擺攤，志工並不會在罷免成功後變成立委，他們為的只是要拜託各位桃園市民，用選票趕走不適任立委。

「桃園6席全罷 趕走親中舔共立委」

王義川表示，「如果這些立委沒有被成功罷免，一定會繼續靠向中共」，大家都很擔心26日的投票結果，此次罷免的訴求的是反共、趕走親中舔共立委，若最後他們都被留下來，等於是跟國際社會傳達錯誤的訊息，等到台灣面臨危險時，全世界會問台灣「你們當時不是沒有罷免那些立委嗎」，請大家一定要走進投票所，用手中的票告訴大家「台灣人反共」、「不反共的立委沒有資格留在中華民國、留在台灣國會」。

王義川批，同樣的時間，國民黨6席立委正在中壢舉辦大型造勢晚會，還請來民眾黨主席黃國昌宣講，他更批黃是「臭俗辣」、民眾黨已經崩潰，甚至其黨籍立委林國成今天還用非常難聽的三字經辱罵中華民國總統，顯示這個黨已經全面「館長化」。

王義川表示，民眾黨不只是「館長化」，還全面「紅衛兵化」、「共產黨化」，去年的選舉包括小草、蔥仔們讓桃園國民黨6席全上，這次桃園6席全罷，是桃園市民用1枝筆、1張張連署書寫歷史，希望罷掉這些親中立委，26日他要拜託桃園民眾走進投票所，把6席親中舔共的立委全部罷掉，寫下「2025年大罷免、大成功」的歷史。

桃園罷團晚間在風禾公園舉辦「同意罷免‧轉動桃園－六區全罷・光復桃園」晚會。（記者鄭淑婷攝）

桃園罷團晚間在風禾公園舉辦「同意罷免‧轉動桃園－六區全罷・光復桃園」晚會。（記者鄭淑婷攝）

桃園罷團晚間在風禾公園舉辦「同意罷免‧轉動桃園－六區全罷・光復桃園」晚會。（記者鄭淑婷攝）

桃園罷團晚間在風禾公園舉辦「同意罷免‧轉動桃園－六區全罷・光復桃園」晚會。（記者鄭淑婷攝）

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