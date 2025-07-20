盧秀燕批綠營掀雙罷 「太欺負新竹人」

台中市長盧秀燕（右二）批柯建銘掀雙罷為奪權，且民進黨太欺負新竹人。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/20 19:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市藍白陣營今晚在國賓飯店舉行「守住高虹安、鄭正鈐」造勢，台中市長盧秀燕說，新竹市是全國唯一雙罷城市，市長、立委都要被罷免，「民進黨太欺負新竹人」，她砲轟執政黨當家鬧事，大罷免是無差別、莫須有的攻擊。

盧秀燕指出鄭正鈐、高虹安受選民肯定而當選，「卻成為民進黨的眼中釘」，理由與總召柯建銘有關，柯多年來一直想當上立院院長未能如願，這次開票「藍白合作勝利」，讓韓國瑜當上院長。就職之前的1月15日，柯建銘就曾說「要發起罷免」，這就是選輸翻桌，他才有機會，為了一黨之私、為了柯建銘想當上立院院長，全國要陪他重選。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕指出，民進黨以刪預算為由發動罷免，形同「秦檜追殺忠良」，是無差別、莫須有的攻擊。新竹市成為全國唯一市長遭罷免城市，高虹安當選衝擊柯建銘長期經營地盤，遭到打壓與找碴。民進黨為一黨私利，搞到天下大亂、勞民傷財，已引發民怨，呼籲民眾站出來反罷免。

盧秀燕說，執政黨每天在搞鬥爭，不顧民生與經濟，現在正面臨關稅問題，不處理關稅、物價與匯率漲，南部大水災也不認真救災，全都在搞大罷免，呼籲726發出怒吼「我們不同意當家鬧事」，726大罷免大失敗，就會知道民意，要顧經濟與民生。

她說，藍白合作密切，新竹是重中之重，高虹安是唯一被罷免市長，「民眾黨兄弟姐妹有難，我們一定要挺身而出！」，她也告訴現場的柯美蘭「妳不會寂寞，跟柯媽媽說好好養身體！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法