「大台中我同意」罷團大罵藍委是「垃圾」 要顏寬恒、楊瓊瓔回去當里長

大批民眾不畏風雨，參加在元保宮舉行的「大台中我同意」晚會。（記者歐素美攝）

2025/07/20 20:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中罷團今天聯合舉辦「大台中我同意」活動，晚上在元保宮舉行音樂會，雖然現場下大雨，卻澆不熄眾人熱血，大喊「大罷免，我同意」、「黃國昌，臭俗仔」，罷團志工並大罵「台中投出這些垃圾」，拜託台中的朋友，一同要投下同意罷免的票 ，讓顏寬恒、楊瓊瓔回去當里長，江啟臣回去當市民。

主持晩會的嘉義市議員顏翎熹表示，台灣是多元社會，她絕對贊成每一個人擁有不同喜好的政黨，因為那正是民主的體現，但是無論你支持哪一個政黨，守護台灣的自由才是我們真正共同的根本價值，所謂的自由是你可以在社群上批判政府的政策，可以說出真心話，是她過去可以改名成為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」這個名字，是讓共同的聲音百花齊放，像今天的遊行及晚會一樣。

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台中市第二選罷團發言人林宣宏表示，大罷免不是惡意罷免，我們希望的是我們有一個更好的國會，有一個更好更安全的國家， 高喊「大台中全壘打」。

中三拒瓔發言人connie說，今天我們站出來有人說我們是輸不起，是民進黨的側翼，是被操弄，是因為仇恨。但只有愛才可以讓我們變得很強大，讓我們甘願守在大太陽底下及下雨的路上收取連署書，若照國民黨說法，現在很多藍營名嘴都成了民進黨的側翼，強調志工是因看不慣國民黨及民眾黨在立法院的胡作非為才站出來，希望喚醒台灣人對這塊土地的熱愛。

第八選區罷團志工則表示，從傅崑萁帶隊前往中國會見王滬寧，國民黨濫權修惡法到亂刪總預算，明顯藍白就是要配合中共讓台灣內部瓦解，並爆粗口罵「幹」！「我不爽，為什麼我要在下雨天在這裡幹譙國民黨、民眾黨」，「台中人投出這些垃圾」，拜託台中的朋友一定要投下同意罷免票，守護台灣民主的未來。

台中第2、3、8選區罷團志工並分別喊出我同意讓顏寬恒回去選里長、楊瓊瓔回去當里長，江啟臣回去當市民的願望。

民眾揹著「挺寬恒，選里長」標語。（記者歐素美攝）

台中第2.3.8選區罷團高喊「同意顏寬恒、楊瓊瓔回去當里長，江啟臣當市民」。（記者歐素美攝）

民眾在雨中高舉「同意罷免」的旗幟。（記者歐素美攝）

民眾不畏風雨，參加在元保宮舉行的「大台中我同意」晚會。（記者歐素美攝）

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