「罷洪刻不容楷」宣講 台大教授周婉窈：罷免就是愛 可以救台灣

新北罷免洪孟楷公民團體「罷洪刻不容楷」今天（20日）邀請台灣大學歷史系教授周婉窈（見圖）等人來到林口宣講，宣傳同意罷免。圖為周婉窈日前出席罷團記者會。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/20 20:07

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免726投票、日漸白熱化，發起罷免國民黨籍新北市第一選區立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」，今天（20日）邀請罷免領銜人方柏翔、「板橋大刪元」發言人莫莉、台灣大學歷史系教授周婉窈來到林口宣講，宣傳同意罷免。

「罷洪刻不容楷」今天在新北市林口區街講，雖然有民眾鬧場，但在警察勸阻下，未讓衝突進一步擴大，活動順利進行。

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周婉窈表示，有人問為什麼要大罷免，最簡單的原因是他們總是團進團出，非常離譜，現在國會只有更離譜，可以說全世界沒有這樣的國會，立法院等同於淪陷了，完全沒有討論、協商便逕自表決，立法院已經被中國代理人控制，用來毀壞台灣的體制。

她指出，台灣民主是先人流血流淚爭取來的，自1992年奮鬥來的民主成果，絕對不能失去，他們愛台灣、愛自由民主、愛台灣的生活方式，罷免就是愛，因為愛才要罷免國民黨的立委們。

周婉窈說，相信大罷免可以拯救台灣，每次看到小孩，都覺得他們前途無量、希望替他們保住自由民主，讓他們自己發揮，是這一代留給台灣人最好的禮物。

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